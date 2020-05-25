Происшествия
43 минуты назад
Полиция проверяет информацию о ночном грабеже
25 мая около 1:45 в Липецке на улице Терешковой между АЗС и мостом через Каменный лог совершено ограбление.
Загрузка плеера
Как стало известно GOROD48 двое парней на вид 20-25 лет напали на 29-летнего мужчину, и, под угрозой предмета, похожего на пистолет, отняли у него рюкзак с документами и деньгами. Бегство грабителей записала камера наблюдения.
- На место нападения выезжали сотрудники ППС, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Липецкой области. - По факту заявления проводится доследственная проверка. Сотрудники ОП № 8 ведут розыск преступников.
- На место нападения выезжали сотрудники ППС, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Липецкой области. - По факту заявления проводится доследственная проверка. Сотрудники ОП № 8 ведут розыск преступников.
Гость