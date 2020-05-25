Кражу крышки канализационного люка записала камера наблюдения

Рано утром 25 мая во дворе дома №5 по улице Левобережной двое мужчин украли крышку канализационного люка. Полиция уже начала проверку сообщения о краже. Похищение записала камера наблюдения.

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Судя по записи в пять часов утра во двор дома въехал автомобиль «Рено Логан» с тамбовскими номерами. Водитель и пассажир автомобиля подождали, пока пройдет ненужный свидетель, затем один из них поддел топором крышку люка, и уже вдвоем мужчины положили ее в заранее открытый багажник автомобиля.



После этого похитители скрылись в сторону выезда из города по улице Зои Космодемьянской.



- В полицию поступило обращение о краже крышки люка, - рассказали GOROD48 в пресс-службе .УМВД России по Липецкой области. - Сотрудники ГУВД по Липецку проводят доследственную проверку.



Отметим, что сегодняшняя кража не первая в районе улицы Левобережной. После хищений крышек открытые люки сетевики закрывают бетонными пробками, которые вскоре приходят в негодность из-за интенсивности движения. Поэтому в темноте в этих плохо освещенных дворах небезопасно.

