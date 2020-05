Война с вирусом: COVID лишает лечения других больных, в Италии больше боятся экономического кризиса

Поиском вакцины от COVID-19 заняты ученые большинства стран – в Китае одна из разработок прошла первое клиническое испытание на людях, а в Америке исследуют один из распространенных препаратов от давления в качестве претендента на лечение осложнений от коронавируса.

Доходы россиян к концу года могут снизиться на 3,8%. Итальянцы сегодня больше опасаются экономического кризиса, вызванного последствиями пандемии COVID-19, чем самого коронавируса.Иммунологи ВОЗ предупредили о возможных вспышках трех заболеваний из-за нарушенных сроков плановой вакцинации – кори, полиомиелита и холеры. В Австрии и Норвегии пациенты не могли получить лечение из-за карантинных ограничений. В США сожгли церковь за службу в разгар эпидемии.По данным Роспотребнадзора, на утро 24 мая в мире зафиксированы 5 353 142 подтвержденных случая заражения, за сутки зараженных стало больше на 100 625 человек.Погибли от коронавируса 344 257 человек, полностью вылечились – 2 255 161 человек.США остается лидером антирейтинга - здесь выявлены 1,67 миллиона зараженных. Бразилия стала новым очагом коронавирусной инфекции и обошла Россию по числу зараженных: здесь выявлено 349,1 тысячи случаев, в России – почти 344,5 тысяч. Больше двухсот тысяч случаев – в Испании, Великобритании, Италии. Больше ста тысяч случаев заражения – во Франции, Германии, Турции, Иране, Индии и Перу.В России за последние сутки зафиксировано 8 599 заболевших в 84 регионах. Всего на территории страны 344 441 случай коронавирусной инфекции в 85 регионах. Число выписанных увеличилось до 113 299 человек. 3541 - скончались.В Липецкой области за сутки коронавирус подтвержден еще у 65 человек. Всего за время эпидемии в регионе выявлено 1663 случая заражения коронавирусной инфекцией, 534 человека выздоровели, 5 умерли. По количеству выявленных зараженных Липецкая область в России на 40 месте.Первое клиническое испытание вакцины от COVID-19 на людях прошло в Китае – результаты исследования опубликовал медицинский журнал The Lancet. Препарат исследовали на 195 пациентах. Вакцина из искусственно созданного (рекомбинантного) аденовируса типа Ad5 была способна генерировать иммунный ответ у людей, она оказалась безопасной, хорошо переносилась, хотя ученые отметили ряд побочных эффектов. 54% участников испытаний жаловались на боль в месте инъекции, еще у 46% была отмечена высокая температура. Также у пациентов отмечались чувство утомляемости, головная и мышечные боли. Однако все эти реакции были легкой или средней степени тяжести.Американские ученые Центра медицинских исследований имени Джона Хопкинса установили, что один из существующих препаратов – это распространенное и дешевое лекарство от давления из группы адреноблокаторов – может снизить риск смерти от серьезного осложнения коронавирусной инфекции, цитокинового шторма, сообщает пресс-служба Центра. Цитокиновый шторм - острый респираторный дистресс-синдром, вызванный чрезмерным выделением воспалительных цитокинов. Чрезмерный воспалительный процесс чаще поражает пожилых людей больных COVID-19, и становится причиной их смерти. Препарат, который стабилизирует давление, расширяет кровеносные сосуды, но может также воздействовать на этот чрезмерный воспалительный процесс. В опытах на мышах было установлено, что препарат снижает уровень цитокинов и повышает выживаемость после воздействия веществ, запускающих цитокиновые штормовые реакции, сходные с теми, которые наблюдаются при COVID-19.Вакцину от коронавируса, которую разрабатывают в МГУ, ВОЗ включила в список перспективных, сообщает пресс-служба учебного учреждения. Препарат основан на вирусах растений. Биологи МГУ на основе вирусов растений создали несколько прототипов поливалентной вакцины против коронавирусов, которые вызывают такие заболевания, как CoViD-19, SARS (атипичная пневмония), MERS (ближневосточный респираторный синдром), и коронавирусов летучих мышей, которые потенциально могут передаваться человеку. «Использование вирусов растений для создания современных рекомбинантных вакцин против инфекций человека - это современный и многообещающий подход, в разработке которого МГУ занимает передовые позиции в мировой науке», - пояснил ректор вуза Виктор Садовничий.Реальные доходы россиян в нынешнем году снизятся на 3,8%, безработица в стране может составить 5,7%. Между тем, февральский прогноз предполагал, что реальные доходы населения вырастут на 1,9% - Минэкономразвития РФ скорректировало ожидания по динамике реальных располагаемых доходов населения на фоне пандемии коронавируса. Наиболее пострадают «предпринимательские» доходы, сказал глава Минэкономразвития Максим Решетников, представляя новый прогноз. По его словам, уже во 2-м квартале доходы снизятся на 6%, однако без тех антикризисных мер, которые приняли власти, этот показатель составил бы 7,5%. На 3,9% снизится в среднем по итогам года реальная зарплата (в феврале предполагался ее рост на 2,4%). Рост доходов произойдет в 2021 году – на 2,8%, реальные зарплаты также увеличатся на 3,1%. Минэкономразвития также ухудшило свой прогноз до 2023 года по уровню безработицы в стране на фоне влияния пандемии COVID-19. В 2020 году она вырастет до 5,7% против февральских ожиданий в 4,5%, в 2021 году она немного понизится – до 5,4%.Более 30 тысяч пабов и ресторанов в Британии, которые не работают с марта, могут не открыться и после окончания режима изоляции, сообщает The Guardian. По наблюдениям экспертов у многих заведений в этой сфере финансовые проблемы были и до начала пандемии: около 2800 британских баров и ресторанов закрылись в течение 12 месяцев до изоляции. Так, практически прекратила работу одна из итальянских сетей, другая планировала закрыть больше половины своих ресторанов. Сектор ресторанных услуг начнет вновь открываться только в начале июля, и треть компаний сферы питания ожидает «полного и окончательного» закрытия своих заведений. Сейчас многие владельцы пабов обратились к властям с просьбой сократить социальное дистанцирование с двух до одного метра – тогда большинство из них смогут запустить бизнес вновь и получать прибыль. При нынешнем двухметровом расстоянии позволит перезапуститься и работать не в ущерб себе лишь одному из пяти пабов.Итальянцы больше опасаются экономического кризиса, вызванного последствиями пандемии COVID-19, чем самого коронавируса. Об этом сообщает AGI со ссылкой на результаты опроса общественного мнения. Так, шесть из десяти участников опроса (63,2%) заявили, что в ближайшие три месяца их будут больше волновать проблемы социально-экономического характера, а не чрезвычайная ситуация в здравоохранении. Медицинские вопросы, как выяснилось, заботят всего 34,6% участников опроса. 61,8% участников опроса считают, что в стране может возникнуть социальная напряженность – ее причиной является кризис в экономике из-за двухмесячной почти полной остановки производственно-коммерческой деятельности вызванной карантинными мерами. COVID-19 считают главной опасностью 44,7% проживающих на северо-западе страны, где находятся область Ломбардия, испытывавшая на себе главный удар нового коронавируса. В центральных и южных районах Италии эпидемиологический вопрос волнует всего 28-30% жителей.Академик РАН, директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии Александр Гинцбург представил два сценария развития ситуации с коронавирусом. Коронавирусная инфекция COVID-19 после завершения эпидемии может стать сезонной, что потребует проведения ежегодной вакцинации. Впрочем, если вирус не будет активно мутировать, есть надежда на формирование долговременного иммунитета. Тогда ревакцинацию можно будет делать реже, отметил он: «Возможны два варианта: или как с вирусом гриппа, коронавирус станет сезонной инфекцией, и в этом случае каждый год нужны будут новые вакцинные штаммы, чтобы защищаться от новой вариации вируса. Второй вариант - если вирус не будет меняться, как это происходит, например, с возбудителем кори, который остался неизменным на протяжении всей истории человечества. Прививка от кори входит в нацкалендарь, и если вакцинация была проведена в нужные сроки и правильно, возникает пожизненный иммунитет». Сейчас исследователи изучают, как вирус будет вести себя в будущем в человеческой среде, и как долго будет длиться иммунный ответ у человека после вакцины или заболевания.Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации (GAVI) опасается новых вспышек заболевания корью и полиомиелитом из-за недостаточного исполнения или приостановки программ вакцинации детей на фоне пандемии коронавируса. Кроме того, медики не исключают, что может возродиться холера. Распространение коронавируса и карантинные меры нарушили плановые прививки почти для 80 миллионов детей до года по крайней мере в 68 странах мира. Многие страны приостановили профилактические кампании против таких болезней, как холера, корь, столбняк, менингит, полиомиелит, жёлтая лихорадка и брюшной тиф. С таким заявлением выступил исполнительный директор GAVI Сет Беркли. А исполнительный директор ЮНИСЕФ Генриетта Фор отметила, что особенно пострадали кампании по вакцинации против кори и полиомиелита – из-за страха перед коронавирусом родители не хотели проводить плановую вакцинацию. «Мы не можем допустить, чтобы наша борьба с одной болезнью происходила за счет долгосрочного прогресса в нашей борьбе с другими болезнями, иначе рискуем обменять одну смертельную вспышку на другую». На следующей неделе ВОЗ планирует выпустить новые рекомендации для стран по поддержанию основных услуг во время пандемии. В документах эксперты объяснят, какими методами обеспечивается безопасная вакцинация.Часть пациентов в австрийской столице Вене жалуются на то, что их совсем не лечили в ординатурах и больницах из-за коронавирусного карантина, в результате их состояние ухудшилось. Сейчас такими жалобами начали заниматься адвокаты, специализирующиеся на делах больных, сообщает портал austria-today.ru. Так, одному из пациентов с сахарным диабетом и незаживающей раной на ноге (одно из осложнений диабета) отказали в приеме – между тем промедление с помощью может привести в таких случаях к ампутации. Один из адвокатов сообщил, что есть жалобы на то, что людей отказывались даже обследовать, несмотря на жалобы. Сейчас медицинские власти Вены обещают, что отставание в графиках операций и обследованиях, которое было вызвано борьбой с эпидемией коронавируса, будет быстро преодолено.Аналогичная ситуация складывается в Норвегии - Норвежская физиотерапевтическая ассоциация считает, что состояние многих пациентов, обращающихся к физиотерапевту, заметно ухудшилось, в то время как клиники были закрыты из-за карантина, сообщает портал norwaytoday.info. 15 марта власти распорядились закрыть физиотерапевтов, мануальных терапевтов, психологов, оптиков и аналогичные медицинские учреждения. Учреждения вновь начали приемы только 20 апреля. Терапевты, которые возвращают своих пациентов для регулярного поддерживающего лечения, отмечают ухудшение их состояния.Христианский храм в городе Холли-Спрингс штата Миссисипи неизвестные сожгли за то, что там проходили богослужения, несмотря на коронавирусный карантин. Рядом с Первой пятидесятнической церковью злоумышленники оставили надпись: «Теперь-то вы останетесь дома, лицемеры!», сообщает канал NBC News. Сейчас полиция ищет подозреваемых, а губернатор штата Тейт Ривз заявил, что сокрушен и возмущен случившимся . Ранее представители пятидесятнической церкви пытались оспорить в горсуде запрет на проведение служб.Американская художница Стефани Хук создала защитную маску с картой Мародёров, которая описана в книгах о Гарри Поттере британской писательницы Джоан Роулинг. Изделие выглядит как обычная маска чёрного цвета, но если на него подышать, на нём появляется изображение школы волшебников Хогвартс на пергаменте, сообщает Insider. Маска вызвала ажиотаж у пользователей соцсетей . Женщина призналась, что ее маска не является медицинским изделием, но сшита по всем правилам инструкций для пошива от Центра по контролю и профилактике заболеваний. Художница и мать троих детей любит создавать интерактивные вещи, а маска стала примером таких воплощений. На изготовление одной такой маски у нее уходит до 17 часов. Художница сказала, что планирует создавать другие маски, меняющие цвет, на разные темы.Англичане на карантине полюбили делать выпечку. Это привело к дефициту муки в магазинах, а фабрикам по ее изготовлению пришлось перейти на усиленный режим работы, пишет The New York Times. По данным Национальной ассоциации британских и ирландских мукомольных предприятий, заводы производят почти четыре миллиона тонн муки в год в Великобритании. Поскольку большая часть страны сидит дома на карантине, и спрос на выпечку вырос, мука стала дефицитным товаром на продуктовых полках. Это привело к тому, что мешки с мукой даже начали перепродавать на eBay с большой наценкой. Например, во время пандемии коронавируса завод в Оксфордшире стал производить почти 13 тысяч мешков муки каждый день, что в четыре раза больше обычного. Спрос заставил руководство нанять больше сотрудников и добавить ночные смены, чтобы мельница работала 24 часа в сутки и без выходных, впервые за 125 лет. Спрос на муку вырос и в других европейских странах. Во Франции он в марте удвоился, а в Италии достиг самого высокого уровня со времен Второй мировой войны.