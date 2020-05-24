Политика
58 минут назад
Липецкая область получит 1,6 миллиарда рублей дотации от Кабинета Министров
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Уже в понедельник эти деньги будут на счетах областной администрации.
Правительство РФ выделило 100 млрд рублей на поддержку регионов. Об этом сообщает сайт Кабмина.
Средства получат 56 субъектов РФ, чьи налоговые и неналоговые поступления по состоянию на 1 мая 2020 года оказались ниже поступлений за два предыдущих года. Размер дотации для каждого из них будет определяться с учётом первоочередных расходов региональных бюджетов. Дотации помогут сбалансировать консолидированные бюджеты регионов в условиях экономических ограничений, связанных с эпидемиологической ситуацией.
Липецкая область получит 1 672 368 100 рублей. Напомним, что только в марте-апреле консолидированный бюджет региона недосчитался более 2 млрд рублей (потери доходной части бюджета Липецка за первые два месяца весны превысили 200 млн рублей).
Средства получат 56 субъектов РФ, чьи налоговые и неналоговые поступления по состоянию на 1 мая 2020 года оказались ниже поступлений за два предыдущих года. Размер дотации для каждого из них будет определяться с учётом первоочередных расходов региональных бюджетов. Дотации помогут сбалансировать консолидированные бюджеты регионов в условиях экономических ограничений, связанных с эпидемиологической ситуацией.
Липецкая область получит 1 672 368 100 рублей. Напомним, что только в марте-апреле консолидированный бюджет региона недосчитался более 2 млрд рублей (потери доходной части бюджета Липецка за первые два месяца весны превысили 200 млн рублей).
6 454
Сергей V
Садовод
200 млн рублей
гость
Прилично!
Ой ой