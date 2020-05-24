Политика

58 минут назад

Липецкая область получит 1,6 миллиарда рублей дотации от Кабинета Министров

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#коронавирус #бюджет
Липецкая область получит 1,6 миллиарда рублей дотации от Кабинета Министров

Уже в понедельник эти деньги будут на счетах областной администрации.

Правительство РФ выделило 100 млрд рублей на поддержку регионов. Об этом сообщает сайт Кабмина.

Средства получат 56 субъектов РФ, чьи налоговые и неналоговые поступления по состоянию на 1 мая 2020 года оказались ниже поступлений за два предыдущих года. Размер дотации для каждого из них будет определяться с учётом первоочередных расходов региональных бюджетов. Дотации помогут сбалансировать консолидированные бюджеты регионов в условиях экономических ограничений, связанных с эпидемиологической ситуацией.

Липецкая область получит 1 672 368 100 рублей. Напомним, что только в марте-апреле консолидированный бюджет региона недосчитался более 2 млрд рублей (потери доходной части бюджета Липецка за первые два месяца весны превысили 200 млн рублей).
6 454
#коронавирус #бюджет

Комментарии (6)

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Сергей V

7 минут назад
Нужно продолжать реновацию города и области, чтоб завершить времена захолустья СЕЛЬПО. Только стали видны первые изменения, хочется пожить в приличном городе!!!
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Садовод

20 минут назад
Нужно положить новый асфальт по дороге к садоводству Мелиоратор
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200 млн рублей

28 минут назад
Потратим и быстро.Будем смотреть где нищий район будет возводится.
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гость

28 минут назад
Прилично!, на нижний парк
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Прилично!

41 минуту назад
Но,простите, на что же мы их расходовать будем?? )
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Ой ой

47 минут назад
Кто-то уже потирает ручки!!!!
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