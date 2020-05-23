Политика

32 минуты назад

С промежуточный выборов партии власти снимут еще пять кандидатов

3 366
#выборы
С промежуточный выборов партии власти снимут еще пять кандидатов

В депутаты не пустят имевших судимости липчан и тех, кто в настоящее время находится под следствием.

На этой неделе GOROD48 сообщил о том, что «Директоров двух скандальных «управляшек» сняли с праймериз «Единой России». Ныне действующих депутатов Липецкого горсовета Сергея Ткаченко и Юрия Шклярова, исключили из списков предварительного партийного голосования по выдвижению кандидатов на предстоящие в сентябре выборы нового состава горсовета из-за того, что их дискредитировали уголовные дела, возбужденные в отношении «управляшек», которые они возглавляют. И вот еще одна новость от липецких «медведей»: в начале следующей неделе с праймериз партии власти снимут еще пять желающих стать кандидатами на осенних муниципальных выборах в одном из районов области.

- Эти люди или судимы в прошлом, или в настоящее время находится под следствием, - сообщил GOROD48 один из членов политсовета ЛРО «Единая Россия».

Наш источник считает, что имена новых дискредитированных в «Единой России» назовут в течение двух ближайших дней.
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#выборы

Комментарии (3)

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Так просто ходют к мэрам ?)))

4 минуты назад
На одном округе будет интересный расклад , делаем ставки ,на каком ?
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РОМА

7 минут назад
И кто в будущем времени будет под следствием тоже снять
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Перри Мейсон

15 минут назад
А как же Конституция?))
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