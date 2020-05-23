С промежуточный выборов партии власти снимут еще пять кандидатов

В депутаты не пустят имевших судимости липчан и тех, кто в настоящее время находится под следствием.





- Эти люди или судимы в прошлом, или в настоящее время находится под следствием, - сообщил GOROD48 один из членов политсовета ЛРО «Единая Россия».



Наш источник считает, что имена новых дискредитированных в «Единой России» назовут в течение двух ближайших дней. На этой неделе GOROD48 сообщил о том, что «Директоров двух скандальных «управляшек» сняли с праймериз «Единой России» . Ныне действующих депутатов Липецкого горсовета Сергея Ткаченко и Юрия Шклярова, исключили из списков предварительного партийного голосования по выдвижению кандидатов на предстоящие в сентябре выборы нового состава горсовета из-за того, что их дискредитировали уголовные дела, возбужденные в отношении «управляшек», которые они возглавляют. И вот еще одна новость от липецких «медведей»: в начале следующей неделе с праймериз партии власти снимут еще пять желающих стать кандидатами на осенних муниципальных выборах в одном из районов области.- Эти люди или судимы в прошлом, или в настоящее время находится под следствием, - сообщил GOROD48 один из членов политсовета ЛРО «Единая Россия».Наш источник считает, что имена новых дискредитированных в «Единой России» назовут в течение двух ближайших дней.