Происшествия

13 минут назад

Шаблонное ДТП попало на видео

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#ДТП. авария
Шаблонное ДТП попало на видео

На светофоре столкнулись легковые автомобили.

Вчера вечером на перекрестке улицы Стаханова и проспекта 60 лет СССР столкнулись два легковых автомобиля. Авария произошла в тот момент, когда транспорт начал движение на зеленый сигнал светофора. Водитель, стоящий третьим в очереди, поторопился и врезался в задний бампер стоящей впереди легковушки. Ту отбросило вперед, и она едва не угодила в другую машину.



Аварию записали камеры уличного наблюдения.
250
#ДТП. авария

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