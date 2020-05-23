Шаблонное ДТП попало на видео

На светофоре столкнулись легковые автомобили.

Вчера вечером на перекрестке улицы Стаханова и проспекта 60 лет СССР столкнулись два легковых автомобиля. Авария произошла в тот момент, когда транспорт начал движение на зеленый сигнал светофора. Водитель, стоящий третьим в очереди, поторопился и врезался в задний бампер стоящей впереди легковушки. Ту отбросило вперед, и она едва не угодила в другую машину.Аварию записали камеры уличного наблюдения.