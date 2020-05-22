В Липецке смогут проверять всех желающих на антитела к COVID-19

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области» разместил заказ на приобретение первой партии отечественных тестов.

Скоро каждый желающий сможет узнать, есть ли у него антитела к COVID-19, которые вырабатывает организм человека, переболевшего этой инфекцией. Такое знание необходимо и самим медикам, так как позволяет определить количество людей, в бессимптомной форме переболевших новой коронавирусной инфекцией.



- Пока мы разместили заказ на приобретение первой партии отечественных тестов в количестве 500 штук на исследование липчан на антитела к новой коронавирусной инфекции. Спрос на них очень высок, и нас поставили в соответствующую очередь, - сообщил GOROD48 главный врач ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области» Станислав Савельев.



Станислав Савельев, кстати, как и главврач ГУЗ «Липецкий областной Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» Андрей Филатов развеяли слухи о том, что в регионе возник дефицит на «коронавирусные» тесты. Медики говорят о том, что тестов для таких исследований достаточно. Более того, помимо тестов, централизованно получаемых от Роспотребнадзора, регион начал закупать тесты за счет средств облздрава.



