Коронавирус

44 минуты назад

В Липецке смогут проверять всех желающих на антитела к COVID-19

8 1916
#коронавирус
В Липецке смогут проверять всех желающих на антитела к COVID-19

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области» разместил заказ на приобретение первой партии отечественных тестов.

Скоро каждый желающий сможет узнать, есть ли у него антитела к COVID-19, которые вырабатывает организм человека, переболевшего этой инфекцией. Такое знание необходимо и самим медикам, так как позволяет определить количество людей, в бессимптомной форме переболевших новой коронавирусной инфекцией.

- Пока мы разместили заказ на приобретение первой партии отечественных тестов в количестве 500 штук на исследование липчан на антитела к новой коронавирусной инфекции. Спрос на них очень высок, и нас поставили в соответствующую очередь, - сообщил GOROD48 главный врач ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области» Станислав Савельев.

Станислав Савельев, кстати, как и главврач ГУЗ «Липецкий областной Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» Андрей Филатов развеяли слухи о том, что в регионе возник дефицит на «коронавирусные» тесты. Медики говорят о том, что тестов для таких исследований достаточно. Более того, помимо тестов, централизованно получаемых от Роспотребнадзора, регион начал закупать тесты за счет средств облздрава.

8 1916
#коронавирус

Комментарии (8)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Гость

16 минут назад
Даааааа, много)))) , только чтож так долго их делают
ответить

Мда

16 минут назад
Скоро.....на всех экранах страны.....
ответить

гость

18 минут назад
Хватило бы и 5
ответить

Ккс

20 минут назад
Сколько стоить это будет ?
ответить

Собачо

20 минут назад
Странная арифметика, 500 штук на полутора миллионную область желающих)))
ответить

*

22 минуты назад
Проверять всех желающих в количестве 500 штук)))росия великая страна
ответить

500 штук

24 минуты назад
Ржу не могу, КАЖДЫЙ ЖЕЛАЮЩИЙ ... ну ну
ответить

гость

40 минут назад
АЖЖЖ 500 штук..)))
ответить

Еще в рубрике

Пятой жертвой коронавируса в Липецкой области стал врач
#коронавирус
18
Пятой жертвой коронавируса в Липецкой области стал врач

53 минуты назад

Новости в instagram
Из-за коронавируса бюджет Липецка в этом году недосчитается полмиллиарда рублей налогов
#коронавирус #налоги #бюджет
1
Из-за коронавируса бюджет Липецка в этом году недосчитается полмиллиарда рублей налогов

сегодня, 13:51

Общество
Число выявленных зараженных коронавирусом в Липецкой области перевалило 1,5 тысячи
#коронавирус
25
Число выявленных зараженных коронавирусом в Липецкой области перевалило 1,5 тысячи

сегодня, 10:30

Новости в instagram
Игорь Артамонов подписал постановление о доплате соцработникам в период эпидемии
#коронавирус #социальные службы
41
Игорь Артамонов подписал постановление о доплате соцработникам в период эпидемии

вчера, 16:28

Общество
Война с вирусом: найдены три подтипа SARS-CoV-2, за просьбу надеть маску в США начали стрелять
#коронавирус
7
Война с вирусом: найдены три подтипа SARS-CoV-2, за просьбу надеть маску в США начали стрелять

вчера, 15:24

Коронавирус
Число вылечившихся от коронавирусной инфекции в регионе выросло до 443 человек
#коронавирус
8
Число вылечившихся от коронавирусной инфекции в регионе выросло до 443 человек

вчера, 14:01

Коронавирус