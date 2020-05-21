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29 минут назад
Липецкая вечЁрка: кирпичом по «Мерседесу», Нижний парк и снятие директоров
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Представляем вам обзор самых обсуждаемых липецких новостей в четверг, 21 мая.
История пешехода, кирпича, лужи и леди на «Мерседесе» - самая просматриваемая новость дня. 8 мая женщина, передвигаясь на автомобиле «Мерседес» во дворе дома по улице Терешковой, окатила грязью из лужи пешехода и проехала мимо. Мужчина, возмутившись этой ситуацией, бросил в автомобиль кирпич. Нанесенный женщине ущерб оценен почти в 185 000 рублей. Полицейские возбудили уголовное дело.
Тем временем антимонопольщики призвали к ответу «Квадру», пока – в форме вынесения предостережения. Сотрудникам УФАС по Липецкой области не понравилась противоречащая закону фраза на квитанции за услуги компании.
Перед сценой вновь укладывают тротуарную плитку, и даже каменная шахматная доска та же - с неправильно уложенными черными и белыми клетками. Это невеселое описание сегодняшнего печального состояния Нижнего парка. На месте вновь строительного действия побывал Игорь Луговой и пообщался с подрядчиками и заказчиками.
Главная политическая новость дня: «Директоров двух скандальных «управляшек» сняли с праймериз «Единой России». Ныне действующих депутатов Липецкого горсовета, директоров управляющих компаний Сергея Ткаченко и Юрия Шкляров, исключили из списков предварительного партийного голосования по выдвижению кандидатов на предстоящие в сентябре выборы нового состава горсовета. Их дискредитировали уголовные дела, возбужденные в отношении «управляшек», которые они возглавляют. Третий народный избранник – их коллега по коммунальному цеху - от греха подальше и вовсе не заявился на предварительное партийное голосование.
…За сутки COVID-19 диагностирован еще у 62 человек. С начала эпидемии в регионе выявлены 1439 случаев новой коронавирусной инфекции, 4 человека умерли. 443 человека выздоровели, 992 — на лечении.
Неожиданно для всех свой прогноз на сроки окончания ограничительных мер дал бывший мэр Липецка Сергей Иванов. Он утверждает, что при благоприятном сценарии липчане полностью выйдут с самоизоляции к середине июня. На чьи исследования опирается действующий глава Тербунского района – загадка.
Тем временем антимонопольщики призвали к ответу «Квадру», пока – в форме вынесения предостережения. Сотрудникам УФАС по Липецкой области не понравилась противоречащая закону фраза на квитанции за услуги компании.
Перед сценой вновь укладывают тротуарную плитку, и даже каменная шахматная доска та же - с неправильно уложенными черными и белыми клетками. Это невеселое описание сегодняшнего печального состояния Нижнего парка. На месте вновь строительного действия побывал Игорь Луговой и пообщался с подрядчиками и заказчиками.
Главная политическая новость дня: «Директоров двух скандальных «управляшек» сняли с праймериз «Единой России». Ныне действующих депутатов Липецкого горсовета, директоров управляющих компаний Сергея Ткаченко и Юрия Шкляров, исключили из списков предварительного партийного голосования по выдвижению кандидатов на предстоящие в сентябре выборы нового состава горсовета. Их дискредитировали уголовные дела, возбужденные в отношении «управляшек», которые они возглавляют. Третий народный избранник – их коллега по коммунальному цеху - от греха подальше и вовсе не заявился на предварительное партийное голосование.
…За сутки COVID-19 диагностирован еще у 62 человек. С начала эпидемии в регионе выявлены 1439 случаев новой коронавирусной инфекции, 4 человека умерли. 443 человека выздоровели, 992 — на лечении.
Неожиданно для всех свой прогноз на сроки окончания ограничительных мер дал бывший мэр Липецка Сергей Иванов. Он утверждает, что при благоприятном сценарии липчане полностью выйдут с самоизоляции к середине июня. На чьи исследования опирается действующий глава Тербунского района – загадка.
609