Происшествия

сегодня, 10:32

Женщина на «Мерседесе» окатила водой из лужи пешехода, тот бросил в машину кирпич

20 2435
#повреждение имущества
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Женщина на «Мерседесе» окатила водой из лужи пешехода, тот бросил в машину кирпич

Нанесенный женщине ущерб оценен в почти 185 000 рублей. Полицейские возбудили уголовное дело.

Полицейские возбудили уголовное дело о повреждении автомобиля «Мерседес» принадлежащего 47-летней липчанке. В полицию женщина обратилась 8 мая.

- 8 мая потерпевшая передвигаясь на автомобиле «Мерседес» во дворе дома по улице Терешковой окатила грязью из лужи пешехода и проехала мимо. Мужчина, возмутившись этой ситуацией, бросил в автомобиль кирпич, - рассказали в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.

По словам дочери женщины, которая описала эту историю в Instagram, ее мать извинилась перед мужчиной, проехала дальше, вышла из машины по своим делам, а когда вернулась обнаружила, что автомобиль громит недавний пешеход.

Женщина позвонила в полицию и сообщила направление, в котором ушел мужчина и его приметы. Наряд ППС в течение нескольких минут задержал мужчину и доставил его в отдел полиции. Задержанный, житель Воронежа, не отрицал своей причастности к инциденту.

Нанесенный женщине ущерб оценен в 184 869 рублей. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение имущества».
20 2435
#повреждение имущества
1

Комментарии (20)

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Вот поэтому

11 минут назад
и горят машины по ночам
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vv

14 минут назад
этих ям и луж во дворах очень много ...сами водители их засыпают ...больше некому ...я ходил к ВОРОНОВУ перед выборами ГУБЕРНАТОРА ....работы на 3 часа ...но им некогда ....вот так и живем в стране дураков
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Ха

17 минут назад
Сергей, ну да, тогда была б не подписка, а "посиделки" в СИЗО и жизнь за счёт государства 8 лет.
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Странно,

18 минут назад
Почему этот мужик не пошёл,сразу, домой или не затерялся где-то.Ему пофик,что его нашли?
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Ищи одваката и встречный иск.

21 минуту назад
А если этот мужик шол на встречу или сделку, которая в десятки раз превышает стоимость этого стекла? И видя его вид сделка просто сорвалась. Тогда ему встречный иск к этой даме или кто построил дорогу с лужей. Ведь про эту лужу были сюжеты написанные здесь?
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LoGika

23 минуты назад
может в следующий раз мадам, будет думать свой башкой, когда увидит лужу. иногда создается впечатление, что водители никогда не ходят пешком
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зачем так грубо

24 минуты назад
Сергей, не надо никуда ничего бросать. По сторонам нужно смотреть, когда на авто передвигаешься и не думать, что вокруг меня никого нет и соблюдать скоростной режим, соответственно таких ситуаций не возникнет.
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гость

31 минуту назад
А надо было выпить валерьянки и спокойно обтекать грязью.... Ужас
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Сергей

32 минуты назад
Надо было ей в голову его бросить. Тогда бы и заявлять некому было и другим может примером стало
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ЭХ!

33 минуты назад
Эта ситуация лишний раз доказывает, что мораль и закон в данном случае - порознь.
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