Женщина на «Мерседесе» окатила водой из лужи пешехода, тот бросил в машину кирпич

Нанесенный женщине ущерб оценен в почти 185 000 рублей. Полицейские возбудили уголовное дело.

Полицейские возбудили уголовное дело о повреждении автомобиля «Мерседес» принадлежащего 47-летней липчанке. В полицию женщина обратилась 8 мая.



- 8 мая потерпевшая передвигаясь на автомобиле «Мерседес» во дворе дома по улице Терешковой окатила грязью из лужи пешехода и проехала мимо. Мужчина, возмутившись этой ситуацией, бросил в автомобиль кирпич, - рассказали в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.



По словам дочери женщины, которая описала эту историю в Instagram, ее мать извинилась перед мужчиной, проехала дальше, вышла из машины по своим делам, а когда вернулась обнаружила, что автомобиль громит недавний пешеход.



Женщина позвонила в полицию и сообщила направление, в котором ушел мужчина и его приметы. Наряд ППС в течение нескольких минут задержал мужчину и доставил его в отдел полиции. Задержанный, житель Воронежа, не отрицал своей причастности к инциденту.



Нанесенный женщине ущерб оценен в 184 869 рублей. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение имущества».

