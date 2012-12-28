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Неделя 48
В Липецке – большое отключение холодной воды
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Дожди с грозами принесут в Липецкую область похолодание
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Погода в Липецке
2213
сегодня, 17:03
2

Дожди с грозами принесут в Липецкую область похолодание

В ближайшие трое суток по территории Липецкой области будут смещаться волновые фронты, временами пройдут дожди различной интенсивности.

Среднесуточные температуры воздуха составят: 5 мая – 15-16 градусов тепла, что на 3-4 градуса выше нормы, 6 и 7 мая – 10-11 градусов тепла, что на 2-3 градуса ниже нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 5 мая в Липецкой области будет облачно с прояснениями, ночью местами, днем повсеместно кратковременные дожди, днем местами прогремят грозы. Ветер юго-западный, 8-13 м/сек, днем местами порывы до 17 м/сек. Температура ночью будет от +9 до +14 градусов, днем – от +15 до +20 градусов.

В Липецке облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем кратковременные дожди. Температура ночью будет от +12 до +14 градусов, днем – от +18 до +20 градусов.

День 5 мая стал самым теплым в Липецке в 1963 году, тогда в городе было +29. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1999 году – 3 градуса мороза.
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Комментарии (2)

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Синьор Помидор
сегодня, 18:15
Почему за дождь до сих пор не платим?
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да-уж
сегодня, 18:12
Липецбурге сегодня дожди.
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