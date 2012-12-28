Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
В сгоревшем доме в Матырском жила многодетная семья
Происшествия
23-летний парень подозревается в попытке изнасилования 30-летней женщины
Происшествия
Бастрыкин поручил проверить жалобу потерявшей ребенка липчанки
Общество
17-летний мотоциклист попал в больницу после столкновения на улице 8 Марта
Происшествия
Два подростка на мотоцикле разбились в Липецке
Происшествия
В Липецкой области до +25
Погода в Липецке
В Задонске отменено шествие «Бессмертного полка»
Общество
50-летнего мотоциклиста сбил автомобиль у памятника Танкистам
Происшествия
Главбух детского сада обкрадывала воспитателей
Происшествия
В центре Грязей горел «Ниссан»
Происшествия
Читать все
50-летнего мотоциклиста сбил автомобиль у памятника Танкистам
Происшествия
17-летний мотоциклист попал в больницу после столкновения на улице 8 Марта
Происшествия
В Задонске отменено шествие «Бессмертного полка»
Общество
Главбух детского сада обкрадывала воспитателей
Происшествия
Два подростка на мотоцикле разбились в Липецке
Происшествия
Ельчанин осознал обман только после просьбы мошенников приехать в Германию
Происшествия
В центре Грязей горел «Ниссан»
Происшествия
В Липецкой области до +25
Погода в Липецке
В районах Студёнок и Сырского рудника-Коровино отключат холодную воду
Общество
В Липецке усилится ветер
Общество
Читать все
Происшествия
977
сегодня, 09:56
13

Ельчанин осознал обман только после просьбы мошенников приехать в Германию

Аферисты обещали жителю Ельца «пассивный доход», но в итоге он лишился более 1,5 миллиона рублей.

В полицию Ельца обратился 38-летний местный житель с заявлением о  мошенничестве. 

В конце марта ельчанин наткнулся в интернете на объявление о выплатах до 150 000 рублей для граждан, родившихся до 1991 года. Заинтересовавшись, он скачал приложение, заполнил анкету и оставил свои контакты. Вскоре с ним связался «менеджер», пообещавший высокий доход при минимальных усилиях.

Под руководством «наставника» мужчина начал переводить деньги на указанные тем счета. Сначала он мог без проблем выводить небольшие суммы, что убедило его в надежности схемы. Но  25 апреля, вложив 1 569 000 рублей,  901 000 из которых он взял в долг у жены и 668 000 рублей снял с кредитных карт, мужчина столкнулся с требованием дополнительных платежей для вывода средств.

Когда мошенники заявили, что для получения денег нужно лично явиться в один из крупных банков Германии, ельчанин наконец понял, что стал жертвой обмана.

Следственный отдел ОМВД России по  Ельцу возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»), сообщили в УМВД России по Липецкой области.
мошенничество
0
0
3
0
7

Комментарии (13)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Не зря
1 минуту назад
Захотел стать инвестором но не получилось книжку про "Буратино" не читал.
Ответить
Фунтик
17 минут назад
Ну и зря что не поехал в Германию,хороший куш бы срубил
Ответить
Цель визита в Германию
32 минуты назад
Получение дохода от вложений)))
Ответить
САИ
сегодня, 12:27
Бесплатный сыр, только в мышеловке и то, в связи с инфляцией - подорожал.
Ответить
бу
сегодня, 12:27
да я бы за такие деньги. к черту на кулички. ехал бы.
Ответить
Эх
сегодня, 12:05
Вот так желание "халявы" приводит к бедности порой ....
Ответить
тем кто родился в 91м
сегодня, 12:02
Положена медаль за заслуги перед мошенниками
Ответить
Властям
сегодня, 11:08
Пожалуйста, наведите порядок в Липецке с незаконными молочными киосками!!!!
Ответить
Гость
сегодня, 10:45
Поколение жадных и ленивых!
Ответить
Волонтёр
сегодня, 10:29
Погнался за бесплатным сыром. Прежде чем скачивать объявление, хоть бы почитал отзывы о нем.
Ответить
Еще комментарии
Рекомендуем
Неделя 48
Нет в мире худших развлечений чем жесть домашних обучений
Общество
Российский картофель дороже заморских апельсинов
Общество
На Пасху к липецким кладбищам можно будет приехать на автобусах
Общество
РЖД считает, что безопасный переход через железную дорогу у 3-го хлебозавода должна сделать мэрия Липецка
Происшествия
521 885 рублей отправил школьник мошенникам после звонка о переустановке электронного дневника
Общество
Статистика: треть платных услуг липчан — услуги ЖКХ
Общество
Евгений Боровских стал исполняющим обязанности бизнес-омбудсмена
Экономика
Цены на бензин возобновили рост
Происшествия
У избитого подростками на улице Адмирала Макарова 62-летнего мужчины сломаны пальцы
Общество
Липчане жалуются на заброшенный детский сад: территория превратилась в помойку
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить