Ельчанин осознал обман только после просьбы мошенников приехать в Германию

Аферисты обещали жителю Ельца «пассивный доход», но в итоге он лишился более 1,5 миллиона рублей.

В полицию Ельца обратился 38-летний местный житель с заявлением о мошенничестве.В конце марта ельчанин наткнулся в интернете на объявление о выплатах до 150 000 рублей для граждан, родившихся до 1991 года. Заинтересовавшись, он скачал приложение, заполнил анкету и оставил свои контакты. Вскоре с ним связался «менеджер», пообещавший высокий доход при минимальных усилиях.Под руководством «наставника» мужчина начал переводить деньги на указанные тем счета. Сначала он мог без проблем выводить небольшие суммы, что убедило его в надежности схемы. Но 25 апреля, вложив 1 569 000 рублей, 901 000 из которых он взял в долг у жены и 668 000 рублей снял с кредитных карт, мужчина столкнулся с требованием дополнительных платежей для вывода средств.Когда мошенники заявили, что для получения денег нужно лично явиться в один из крупных банков Германии, ельчанин наконец понял, что стал жертвой обмана.Следственный отдел ОМВД России по Ельцу возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»), сообщили в УМВД России по Липецкой области.