Происшествия
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сегодня, 09:56
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Ельчанин осознал обман только после просьбы мошенников приехать в Германию
Аферисты обещали жителю Ельца «пассивный доход», но в итоге он лишился более 1,5 миллиона рублей.
В конце марта ельчанин наткнулся в интернете на объявление о выплатах до 150 000 рублей для граждан, родившихся до 1991 года. Заинтересовавшись, он скачал приложение, заполнил анкету и оставил свои контакты. Вскоре с ним связался «менеджер», пообещавший высокий доход при минимальных усилиях.
Под руководством «наставника» мужчина начал переводить деньги на указанные тем счета. Сначала он мог без проблем выводить небольшие суммы, что убедило его в надежности схемы. Но 25 апреля, вложив 1 569 000 рублей, 901 000 из которых он взял в долг у жены и 668 000 рублей снял с кредитных карт, мужчина столкнулся с требованием дополнительных платежей для вывода средств.
Когда мошенники заявили, что для получения денег нужно лично явиться в один из крупных банков Германии, ельчанин наконец понял, что стал жертвой обмана.
Следственный отдел ОМВД России по Ельцу возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»), сообщили в УМВД России по Липецкой области.
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