День смеха, космос, Пасха, Ленин, зима, весна, дожди, метель феноменально уместились в апрель
День смеха, космос, Пасха, Ленин, зима, весна, дожди, метель феноменально уместились в апрель
Общество
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сегодня, 19:41
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В Липецке – большое отключение холодной воды
Из-за плановых ремонтных работ на сетях 5 мая без холодной воды временно останутся потребители в поселках Дачный, Матырский, Новая жизнь, на станции Казинка, в 9-м микрорайоне, предупредили в «РВК-Липецк».
Подвоз воды будет организован по адресам: улица Светлова, 29, улица Центральная, 21, улица Энергостроителей, 8, а также по заявкам потребителей.
С 10:00 и до окончания работ в 9-м микрорайоне без воды временно останутся жители домов № 32 по улице Черноземной, № 44 по улице Западной, № 45 в 9 микрорайоне, № 2а по улице Авиационной, в частном секторе улиц Донецкой, Днепровской, Черноземной, Западной, Товарищеской, 40 лет ВЛКСМ, Аэродромной, Авиационной, переулков Макаренко, Рылеева.
Воду подвезут по заявкам потребителей.
После окончания работ возможно повышение мутности воды.
5 мая плановые ремонтные работы на электрических сетях и работы по установке приборов учета электроэнергии будут проводить энергетики.
С 09:00 до 17:00 из-за монтажа приборов учета с перебоями с электричеством (не более трех часов в указанный промежуток времени) столкнутся жители домов №№ 41, 47, 49, 51, 53а, 55, 57, 59 по улице Интернациональной, №№ 50, 54, 70а, 72 по улице Плеханова, №№ 5, 7, 10, 10а по улице Пролетарской, на площади Плеханова.
С 09:00 до 17:00 из-за плановых ремонтных работ отключат электричество в домах № 5 по улице Ангарской, №№ 43, 46б, 53, 77к, 77н, 83а, 87б по улице Юношеской, № 16 по улице Автодорожной, №№ 2, 22, 23, 25/1, 25/2 по улице Алфавитной, №№ 1, 3, 4, 23, 24, 30, 32, 51 по улице Ангарской, №№ 1, 7, 8, 17, 18, 21, 24 в переулке Бытовом, №№ 9, 11, 23, 29, 31 в переулке Дружном, №№ 10, 20, 23а в переулке Ландшафтном, №№ 6, 7, 12, 13, 17, 25, 26 в переулке Малом, №№ 2а, 3, 8а, 13 в переулке Технологическом, № 19 в переулке Чистом, №№ 1, 3 по улице Шахматной, №№ 13у, 302н, 352 в садоводчестве «Горняк», №№ 113, 211, 337 в садоводчестве «Спутник-2», №№ 5, 242, 266 в садоводчестве «Центролит», в переулке Клеверном, в районах Цемзавода, Центролита, в садоводчествах «Горняк-1», «Спутник».
С 14:00 до 17:00 из-за плановых ремонтных работ обесточат дома №№ 11, 22а по улице Ангарской, №№ 10, 12, 14, 15а, 16 по улице Детской, №№ 2, 4, 6, 7, 9, 9а, 13, 15, 17 в Рудном переулке.
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