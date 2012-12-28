В Липецке – большое отключение холодной воды

Из-за плановых ремонтных работ на сетях 5 мая без холодной воды временно останутся потребители в поселках Дачный, Матырский, Новая жизнь, на станции Казинка, в 9-м микрорайоне, предупредили в «РВК-Липецк».

С 10:00 и до окончания работ подачу холодной воды ограничат в Дачном, Матырском, Новой жизни, на станции Казинка – в домах №№ 19, 26, 29, 31 по улице Светлова, №№ 13, 19 по улице Ярославской, №№ 2а, 4, 4а, 4/2, 6, 8, 8а, 12, 12а, 16, 35, 37 по улице Писарева, №№ 23б, 111, 111а, 113 по улице Асфальтной, № 5а по улице Уральской, №№ 1, 2, 3, 3а, 4, 4б, 5, 5а, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 16, 17, 17а, 17б, 18, 19, 20, 21, 21б, 22, 23, 23а по улице Энергостроителей, №№ 1, 1а, 2, 2а, 3, 4, 4б, 5, 6, 6а, 7, 7а, 7б, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13а, 14, 16, 18, 20, 22, 22а по улице Моршанской, №№ 6, 7, 8, 8б, 9, 10, 11, 12, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 43, 180 по улице Центральной, №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17в по улице Физкультурной, №№ 1, вл.1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 13, 19, 20 по улице Российской, №№ 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 по улице Сельскохозяйственной, № 12 по улице Таежной, №№ 33а, 35 по улице Ладыгина, № 2а по улице Железногорской, № 101 по улице Привокзальной, № 1а в переулке Виноградном, в частном секторе улиц Нектарной, Черешневой, Лозовой, Ивовой, Ореховой, Грушевой, Радужной, Малиновой, Ромашковой, Барабанщикова, Бахаева, Ануфриева, Папанина, Надежды, Моршанской, Физкультурной, Саратовской, Российской, Солнечной, Энергостроителей, Уральской, Сельскохозяйственной, Патриотической, Добровской, Бурлакова, Зорге, Варшавской, Олимпийской, Писарева, Постышева, Дачной, Железнодорожной, Комсомольской, Артема, Тихой, Центральной, Шаумяна, Локомотивной, Бригадной, Череповецкой, Асфальтной, Липецкой, Фабричной, Кибальчича, Морской, Ладыгина, Таёжной, Пензенской, Владимирской, Фруктовой, Калужской, Кавказской, Мурманской, Железногорской, Дополнительной, Привокзальной, Фиалковой, Васильковой, Ярославской, переулков Виноградного, Жасминового, проезда Каштанового.Подвоз воды будет организован по адресам: улица Светлова, 29, улица Центральная, 21, улица Энергостроителей, 8, а также по заявкам потребителей.С 10:00 и до окончания работ в 9-м микрорайоне без воды временно останутся жители домов № 32 по улице Черноземной, № 44 по улице Западной, № 45 в 9 микрорайоне, № 2а по улице Авиационной, в частном секторе улиц Донецкой, Днепровской, Черноземной, Западной, Товарищеской, 40 лет ВЛКСМ, Аэродромной, Авиационной, переулков Макаренко, Рылеева.Воду подвезут по заявкам потребителей.После окончания работ возможно повышение мутности воды.5 мая плановые ремонтные работы на электрических сетях и работы по установке приборов учета электроэнергии будут проводить энергетики.С 09:00 до 17:00 из-за монтажа приборов учета с перебоями с электричеством (не более трех часов в указанный промежуток времени) столкнутся жители домов №№ 41, 47, 49, 51, 53а, 55, 57, 59 по улице Интернациональной, №№ 50, 54, 70а, 72 по улице Плеханова, №№ 5, 7, 10, 10а по улице Пролетарской, на площади Плеханова.С 09:00 до 17:00 из-за плановых ремонтных работ отключат электричество в домах № 5 по улице Ангарской, №№ 43, 46б, 53, 77к, 77н, 83а, 87б по улице Юношеской, № 16 по улице Автодорожной, №№ 2, 22, 23, 25/1, 25/2 по улице Алфавитной, №№ 1, 3, 4, 23, 24, 30, 32, 51 по улице Ангарской, №№ 1, 7, 8, 17, 18, 21, 24 в переулке Бытовом, №№ 9, 11, 23, 29, 31 в переулке Дружном, №№ 10, 20, 23а в переулке Ландшафтном, №№ 6, 7, 12, 13, 17, 25, 26 в переулке Малом, №№ 2а, 3, 8а, 13 в переулке Технологическом, № 19 в переулке Чистом, №№ 1, 3 по улице Шахматной, №№ 13у, 302н, 352 в садоводчестве «Горняк», №№ 113, 211, 337 в садоводчестве «Спутник-2», №№ 5, 242, 266 в садоводчестве «Центролит», в переулке Клеверном, в районах Цемзавода, Центролита, в садоводчествах «Горняк-1», «Спутник».С 14:00 до 17:00 из-за плановых ремонтных работ обесточат дома №№ 11, 22а по улице Ангарской, №№ 10, 12, 14, 15а, 16 по улице Детской, №№ 2, 4, 6, 7, 9, 9а, 13, 15, 17 в Рудном переулке.