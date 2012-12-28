У здания Следственного комитета в Липецке «Хонда» вылетела на островок безопасности и перевернулась
У здания Следственного комитета в Липецке «Хонда» вылетела на островок безопасности и перевернулась
Происшествия
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вчера, 16:14
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23-летний парень подозревается в попытке изнасилования 30-летней женщины
Жертва сумела отбиться от насильника. По ходатайству следствия суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде ареста.
«По данным следствия, преступление было совершено днём 28 апреля 2025 года в Данкове. Жертвой стала 30-летняя женщина, которая смогла оказать активное сопротивление», — сообщает пресс-служба судебной системы Липецкой области.
Подозреваемый арестован на два месяца — время предварительного следствия.
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