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Происшествия
17-летний мотоциклист попал в больницу после столкновения на улице 8 Марта
Происшествия
В пожаре в Матырском сгорели дом и «Фольксваген Каравелла»
Происшествия
В сгоревшем доме в Матырском жила многодетная семья
Происшествия
23-летний парень подозревается в попытке изнасилования 30-летней женщины
Происшествия
Бастрыкин поручил проверить жалобу потерявшей ребенка липчанки
Общество
В центре Грязей горел «Ниссан»
Происшествия
В Липецкой области до +25
Погода в Липецке
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3909
вчера, 16:14
7

23-летний парень подозревается в попытке изнасилования 30-летней женщины

Жертва сумела отбиться от насильника. По ходатайству следствия суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде ареста.

Данковский городской суд по ходатайству следствия заключил под стражу на время следствия 23-летнего уроженца Липецкой области, подозреваемого в покушении на изнасилование.

«По данным следствия, преступление было совершено днём 28 апреля 2025 года в Данкове. Жертвой стала 30-летняя женщина, которая смогла оказать активное сопротивление», — сообщает пресс-служба судебной системы Липецкой области.

Подозреваемый арестован на два месяца — время предварительного следствия. 

изнасилование
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Комментарии (7)

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Как гость
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Сначала новые
Надзиратель
вчера, 18:20
Теперь на зоне у него будет активная личная жизнь. Там таких любят
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Сергей
вчера, 18:51
Сейчас это не катит. Если только ещё не накосячит.
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Рустам
вчера, 18:20
Ведь изнасилования не было -только ПОПЫТКА..
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Гостья
вчера, 18:47
В следующий раз другая жертва испугается и не сможет оказать сопротивления. Сажать, дабы неповадно было.
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q
вчера, 18:10
И как поднимать демографию? Любые союзы создаются принудительно, когда ты на грани выживания или тебе сверху приказали.
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Дед
вчера, 18:09
Может надо решить было по договоренности.Зачем брать насильно.
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Алкан лтз
вчера, 16:58
Мож он просто хотел познакомиться. А теперь на нары
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