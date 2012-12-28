23-летний парень подозревается в попытке изнасилования 30-летней женщины

Жертва сумела отбиться от насильника. По ходатайству следствия суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде ареста.



Данковский городской суд по ходатайству следствия заключил под стражу на время следствия 23-летнего уроженца Липецкой области, подозреваемого в покушении на изнасилование.«По данным следствия, преступление было совершено днём 28 апреля 2025 года в Данкове. Жертвой стала 30-летняя женщина, которая смогла оказать активное сопротивление», — сообщает пресс-служба судебной системы Липецкой области.Подозреваемый арестован на два месяца — время предварительного следствия.