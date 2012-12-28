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У здания Следственного комитета в Липецке «Хонда» вылетела на островок безопасности и перевернулась
Происшествия
17-летний мотоциклист попал в больницу после столкновения на улице 8 Марта
Происшествия
В пожаре в Матырском сгорели дом и «Фольксваген Каравелла»
Происшествия
В сгоревшем доме в Матырском жила многодетная семья
Происшествия
23-летний парень подозревается в попытке изнасилования 30-летней женщины
Происшествия
Бастрыкин поручил проверить жалобу потерявшей ребенка липчанки
Общество
В центре Грязей горел «Ниссан»
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В Липецкой области до +25
Погода в Липецке
В районах Студёнок и Сырского рудника-Коровино отключат холодную воду
Общество
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Погода в Липецке
2389
вчера, 17:00
5

В Липецкой области до +25

Но жара быстро сменится новым похолодаением.

В ближайшие трое суток по территории Липецкой области будут смещаться волновые фронты, временами пройдут дожди различной интенсивности. 
Среднесуточные температуры воздуха составят: 4 и 5 мая — 15-16 градусов тепла, что на 3-4 градуса выше нормы, 6 мая — 10 градусов тепла, что на 2 градуса ниже нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 4 мая в Липецкой области будет облачно с прояснениями, ночью небольшие дожди, днем без существенных осадков. Ветер юго-западный, ночью чуть слабее, 6-11 м/сек, днем немного усилится — до 8-13 м/сек. Температура ночью будет от +6 до +11 градусов, днем — от +20 до +25 градусов. 

В Липецке облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура ночью будет от +7 до +9 градусов, днем — от +22 до +24 градусов.

День 4 мая стал самым теплым в Липецке в 1970 году, тогда в городе было +30. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2024 году — 4 градуса мороза. 

жара
5
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2
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Комментарии (5)

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Как гость
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Сначала новые
У
вчера, 23:20
Природы нет плохой погоды
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Лиза
вчера, 20:14
Сегодня было совсем не жарко, да ещё и ветер очень сильный. Хорошо хоть не так ужасно как в Подмосковье.
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Алла
вчера, 18:07
не хочу жару пусть лучше будет умеренно тепло
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Опять
вчера, 18:05
Качели
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Увы
вчера, 17:59
Очень тяжело метеозависимым людям. Особенно пожилым.
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