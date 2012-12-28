В Липецкой области до +25

Но жара быстро сменится новым похолодаением.

В ближайшие трое суток по территории Липецкой области будут смещаться волновые фронты, временами пройдут дожди различной интенсивности.Среднесуточные температуры воздуха составят: 4 и 5 мая — 15-16 градусов тепла, что на 3-4 градуса выше нормы, 6 мая — 10 градусов тепла, что на 2 градуса ниже нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 4 мая в Липецкой области будет облачно с прояснениями, ночью небольшие дожди, днем без существенных осадков. Ветер юго-западный, ночью чуть слабее, 6-11 м/сек, днем немного усилится — до 8-13 м/сек. Температура ночью будет от +6 до +11 градусов, днем — от +20 до +25 градусов.В Липецке облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура ночью будет от +7 до +9 градусов, днем — от +22 до +24 градусов.День 4 мая стал самым теплым в Липецке в 1970 году, тогда в городе было +30. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2024 году — 4 градуса мороза.