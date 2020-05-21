Общество

58 минут назад

Антимонопольщики вынесли «Квадре» предостережение из-за фразы на квитанции

11 2274
#квитанция #конкуренция
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Антимонопольщики вынесли «Квадре» предостережение из-за фразы на квитанции

В УФАС посчитали, что предупреждение компании о регулярности платежей ущемляет интересы добросовестных абонентов организации.

В мае сотрудники Управления Федеральной антимонопольной службы по Липецкой области обнаружили следующую информацию на оборотной стороне квитанции за отопление и горячее водоснабжение, направляемой жителям: «Обращаем Ваше внимание, что без регулярных поступлений за коммунальные услуги Компания не сможет провести ремонты и подготовку оборудования к следующему отопительному сезону».

- Подобное планируемое поведение на рынке оказания услуг теплоснабжения может привести к ущемлению прав неопределенного круга лиц, среди которых имеются потребители, добросовестно оплачивающих услуги по теплоснабжению. Учитывая, что указанная выше информация на оборотной стороне квитанции является публичной - антимонопольный орган вынес предостережение в адрес хозяйствующего субъекта о недопустимости нарушения Закона о защите конкуренции, - сообщает УФАС Липецкой области.
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#квитанция #конкуренция
1

Комментарии (11)

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Добросовестная плательщица

12 минут назад
Я валяюсь... (от смеха)
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От этой ФАС

20 минут назад
Какой-то неприличный высер.
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О!

21 минуту назад
Екатерина, Здравствуйте. 19 мая был последний день проведения гидравлических испытаний, с 20 мая компания приступила к заполнению сетей теплоносителем, после этого свою часть работы должны будут выполнить УК и тогда горячая вода появится у потребителей. Мы не публикуем графики включения/отключения горячей воды. У нас график проведения гидравлических испытаний.Вчера уточнила и получила такой ответ. Умничают. Взять бы хоть раз, всему городу не заплатить им. Да то только сами потом в долгах увязнем.
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Делаем выводы

22 минуты назад
А люди пишут жалобы в жилищную инспекцию на КВАДРО , здесь ФАС не может справится. Что тогда од этом говорить?
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Николай

30 минут назад
Вот и все, что может многоуважаемая ФАС!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! А заняться нормальной работой по контролю ценовых сговоров - СЛАБО! А то, что цены лезут вверх, как взлет самолета, это НОРМАЛЬНО?
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Ну а у нас всё...

33 минуты назад
Смехотворно. Липецкое УФАС изображает бурную деятельность. Ведь надо же за что то деньги получать. В Липецке орудуют сплош одни монополии в ЖКХ. От УФАС никаких движений. Конкурсы, проводимые на бюджетные объекты, сплошное нарушение законов. Для УФАС нет никаких проблем. Всё в нашей области через ж.пу.
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Потребитель

35 минут назад
Тогда освободите место, придут другие, которые в состоянии и услугу предоставлять и ремонты проводить сети теплоснабжения
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Екатерина

39 минут назад
За что платить? Воду отключили 5.05 вечером, а сегодня 21.05 и горячей воды так и нет! Что вообще значит 3 дня на подачу воды, есть график с 6.05 по 19.05 значит вода 19.05 должна быть, вот по моему мнению с 16.05 тогда начинайте подачу, раз вам 3 дня надо. Почему люди то должны страдать???? А то рост числа заболевших увеличился из за " шашлыков" , а может по тому что на улице и домах холод да и воды нет?
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Удивлена

42 минуты назад
Они бы лучше посмотрели на суммы в квитанции. В этом году зима теплая была , а заплатили как за настоящую зиму ... А они смотрят на оборотную сторону...
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А это власти не обсуждают?

45 минут назад
А не пора ли властям задуматься и дать добро не одной КВАДРЕ в городе творить свои дела и крутить ценами как хочет? Открыв или давать лицензии другим организациям своим зати на этот рынок. Как это в других городах, там ведь не один поставщик и если что можно перейти на другому. Из платёжек уже даже требуют а не просят, и указы им не почём.
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