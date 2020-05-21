Антимонопольщики вынесли «Квадре» предостережение из-за фразы на квитанции

В УФАС посчитали, что предупреждение компании о регулярности платежей ущемляет интересы добросовестных абонентов организации.

В мае сотрудники Управления Федеральной антимонопольной службы по Липецкой области обнаружили следующую информацию на оборотной стороне квитанции за отопление и горячее водоснабжение, направляемой жителям: «Обращаем Ваше внимание, что без регулярных поступлений за коммунальные услуги Компания не сможет провести ремонты и подготовку оборудования к следующему отопительному сезону».



- Подобное планируемое поведение на рынке оказания услуг теплоснабжения может привести к ущемлению прав неопределенного круга лиц, среди которых имеются потребители, добросовестно оплачивающих услуги по теплоснабжению. Учитывая, что указанная выше информация на оборотной стороне квитанции является публичной - антимонопольный орган вынес предостережение в адрес хозяйствующего субъекта о недопустимости нарушения Закона о защите конкуренции, - сообщает УФАС Липецкой области.