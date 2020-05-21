58 минут назад
Антимонопольщики вынесли «Квадре» предостережение из-за фразы на квитанции
В УФАС посчитали, что предупреждение компании о регулярности платежей ущемляет интересы добросовестных абонентов организации.
- Подобное планируемое поведение на рынке оказания услуг теплоснабжения может привести к ущемлению прав неопределенного круга лиц, среди которых имеются потребители, добросовестно оплачивающих услуги по теплоснабжению. Учитывая, что указанная выше информация на оборотной стороне квитанции является публичной - антимонопольный орган вынес предостережение в адрес хозяйствующего субъекта о недопустимости нарушения Закона о защите конкуренции, - сообщает УФАС Липецкой области.
Добросовестная плательщица
От этой ФАС
О!
Делаем выводы
Николай
Ну а у нас всё...
Потребитель
Екатерина
Удивлена
А это власти не обсуждают?