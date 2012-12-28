В Липецке усилится ветер

МЧС распространило экстренное предупреждение.

В рассылке и сообщениях в соцсетях, региональное ГУ МЧС России предупреждает: «На территории Липецкой области в ближайший час с сохранением в течение дня ожидается усиление юго-западного ветра порывами до 17 м/с».