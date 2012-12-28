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Общество
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Происшествия
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В Липецке усилится ветер
Общество
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Общество
781
сегодня, 12:22
В Липецке усилится ветер
МЧС распространило экстренное предупреждение.
В рассылке и сообщениях в соцсетях, региональное ГУ МЧС России предупреждает: «На территории Липецкой области в ближайший час с сохранением в течение дня ожидается усиление юго-западного ветра порывами до 17 м/с».
штормовое предупреждение
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