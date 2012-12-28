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У здания Следственного комитета в Липецке «Хонда» вылетела на островок безопасности и перевернулась
Происшествия
17-летний мотоциклист попал в больницу после столкновения на улице 8 Марта
Происшествия
В пожаре в Матырском сгорели дом и «Фольксваген Каравелла»
Происшествия
В сгоревшем доме в Матырском жила многодетная семья
Происшествия
23-летний парень подозревается в попытке изнасилования 30-летней женщины
Происшествия
Бастрыкин поручил проверить жалобу потерявшей ребенка липчанки
Общество
В центре Грязей горел «Ниссан»
Происшествия
В Липецкой области до +25
Погода в Липецке
В районах Студёнок и Сырского рудника-Коровино отключат холодную воду
Общество
Читать все
Общество
3443
вчера, 16:08
7

Бастрыкин поручил проверить жалобу потерявшей ребенка липчанки

Женщина потеряла ребенка во время родов и считает, что возбужденное по этому поводу дело медленно расследуются.

Председатель СК России Александр Бастрыкина поручил начальнику СУ СК России по Липецкой области Евгению Шаповалову и ФГКУ «Судебно-экспертный центр Следственного комитета Российской Федерации» ускорить расследование уголовного дела и производство судебной экспертизы после жалобы липчанки, которая потеряла ребенка во время родов. 

«В феврале 2021 года она, находясь на девятом месяце беременности, прибыла в медицинское учреждение в городе Липецке для обследования, однако из-за внезапно начавшейся предродовой деятельности женщину доставили в родильный зал и избрали тактику естественных родов, несмотря на осложнения. В результате ее ребенок скончался. Заявительница отмечает, что расследование уголовного дела, возбужденного в 2023 году, приняло затяжной характер, до настоящего времени никто к ответственности не привлечен», — сообщает Следком.

Кроме поручения ускорить расследование председатель Следственного комитета дал еще одно —  управлению кадров СК России провести служебную проверку по факту допущенной по уголовному делу волокиты.

Следственный комитет
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Комментарии (7)

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Партработник
вчера, 22:20
А что министерство здравоохранения не осветило эту трагедию.или они только о достижениях информиркют.
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Бабка первая
вчера, 20:19
Раньше рожали в поле и без узи. Сейчас всё в доступе. Что-то тут не чисто...
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Мама
вчера, 17:46
Если у неё были осложнения во время беременности, то в карте всё об этом прописано. Она что без обменки приехала? Или с деревни, что даже ни разу не была у врача??? История ооооочень сомнительная
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12345
вчера, 17:54
У меня в 2014 году тоже были показания к кс, это было отмечено в обменке. Но в РД врач очень хотела пустить меня в самостоятельные роды. Хорошо, что я настояла на своем. Так что все может быть.
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Честно
вчера, 19:48
У меня в 2014 году тоже были показания к кс, это было отмечено в обменке. Но в РД врач очень хотела пустить меня в самостоятельные роды. Хорошо, что я настояла на своем. Так что все может быть. Какой-то бред. Врач если только практикант.
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Дана
вчера, 20:25
Какой-то бред. Врач если только практикант. Если вы не знали, это обычное дело в род домах сейчас, тянуть до последнего с кесаревым и пускать в естественные роды, тех, у кого даже есть показания к кесареву, ответственности ни кто не несёт если рождается ребенок инвалид по вине врачей
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Полный
вчера, 21:38
Если вы не знали, это обычное дело в род домах сейчас, тянуть до последнего с кесаревым и пускать в естественные роды, тех, у кого даже есть показания к кесареву, ответственности ни кто не несёт если рождается ребенок инвалид по вине врачей Бред несёте. Сейчас даже клизму не делают, если роженица пожелала. Но спорить не буду. Пусть каждый останется при своём мнении
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