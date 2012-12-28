Бастрыкин поручил проверить жалобу потерявшей ребенка липчанки

Женщина потеряла ребенка во время родов и считает, что возбужденное по этому поводу дело медленно расследуются.



Председатель СК России Александр Бастрыкина поручил начальнику СУ СК России по Липецкой области Евгению Шаповалову и ФГКУ «Судебно-экспертный центр Следственного комитета Российской Федерации» ускорить расследование уголовного дела и производство судебной экспертизы после жалобы липчанки, которая потеряла ребенка во время родов.«В феврале 2021 года она, находясь на девятом месяце беременности, прибыла в медицинское учреждение в городе Липецке для обследования, однако из-за внезапно начавшейся предродовой деятельности женщину доставили в родильный зал и избрали тактику естественных родов, несмотря на осложнения. В результате ее ребенок скончался. Заявительница отмечает, что расследование уголовного дела, возбужденного в 2023 году, приняло затяжной характер, до настоящего времени никто к ответственности не привлечен», — сообщает Следком.Кроме поручения ускорить расследование председатель Следственного комитета дал еще одно — управлению кадров СК России провести служебную проверку по факту допущенной по уголовному делу волокиты.