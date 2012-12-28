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Политика
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вчера, 23:39
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У ЛДПР в Липецкой области новый руководитель
Женщина возглавила ЛДПР в Липецкой области впервые в истории реготделения.
Согласно информации сайта info.vybory.pro, Марине Раздобариной 53 года, она окончила ВГУ, работает директором школы №1 села Доброе, является депутатом районного совета.
Прежний координатор ЛРО ЛДПР Анатолий Емельянов ушел в отставку после возбуждения в отношении него уголовного дела по обвинению в мошенничестве.
С 90- годов ЛРО ЛДПР в Липецкой области возглавляли Валентин Ефимович Свиридов, Валентин Валентинович Свиридов, Максим Халимончук. Женщина возглавила ЛРО ЛДПР впервые.
Фото с сайта школы №1 села Доброе
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