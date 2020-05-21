Общество

32 минуты назад

Сергей Иванов спрогнозировал срок снятия ограничений из-за коронавируса

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#коронавирус #ограничение
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Сергей Иванов спрогнозировал срок снятия ограничений из-за коронавируса

Бывший мэр Липецка и действующий глава Тербунского района Сергей Иванов делает ставку на середину июня.

Глава администрации Тербунского района Сергей Иванов в профилактическом обращении к тербунцам озвучил свой прогноз по срокам прекращения ограничительных мер, введенных из-за коронавируса. По мнению бывшего мэра Липецка, жителям региона при благоприятном сценарии борьбы с распространением коронавируса придется жить с ограничениями вплоть до середины июня.

- Очень рассчитываю на Ваше благоразумие, дорогие Тербунцы. Вирус не сдает позиции, по прогнозам (благоприятный сценарий) до середины июня – максимальная самоорганизация, - пишет Сергей Иванов в Instagram.

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Дорогие земляки ! Вся страна живет с тревогой за своё здоровье и своих близких , вирус коварен и опасен...Убедительнейшим образом прошу не самоуспокаиваться и не расслабляться в вопросах самодисциплины и соблюдения масочного режима .К этим цифрам в ближайшее время может ещё добавиться т.к.на выявление коронавируса напрвлено еще 13 жителей района.Обязательное требование соблюдения масочного режима , социальной дистанции , дезинфекции рук в местах , где есть контакт между людьмм (магазины, рынок , больница и др.) .Очень расчитываю на Ваше благоразумие дорогие Тербунцы , вирус не сдает позиции , по прогнозам (благоприятный сценарий) до средины июня max.самоорганизация .#Тербунскийрайон #профилактикакоронавируса

Публикация от Сергей Иванов (@sv_iwanov)



Стоит заметить, что ни руководство региона, ни санитарные врачи пока не давали своих прогнозов по срокам полного снятия ограничений, связанных с купированием распространения коронавируса.


5 1151
#коронавирус #ограничение
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Комментарии (5)

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Юрок Алтушок.

20 минут назад
Серега специалист по всем вопросам.
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Фауст

23 минуты назад
С Здесь самая главная фраза Максимальная Самоорганизация в конце! Работаем товарищи!
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А чо,там,

23 минуты назад
С прогнозом по уголовному делу?Чем закончится всё?
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Серый

23 минуты назад
Нострадамус предскажи где деньги вложенные в каменный лог?
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А я прогнозирую

24 минуты назад
Что скоро Артамонов в шею погонит этого прогнозатора)))
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