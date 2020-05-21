32 минуты назад
Сергей Иванов спрогнозировал срок снятия ограничений из-за коронавируса
Бывший мэр Липецка и действующий глава Тербунского района Сергей Иванов делает ставку на середину июня.
- Очень рассчитываю на Ваше благоразумие, дорогие Тербунцы. Вирус не сдает позиции, по прогнозам (благоприятный сценарий) до середины июня – максимальная самоорганизация, - пишет Сергей Иванов в Instagram.
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Дорогие земляки ! Вся страна живет с тревогой за своё здоровье и своих близких , вирус коварен и опасен...Убедительнейшим образом прошу не самоуспокаиваться и не расслабляться в вопросах самодисциплины и соблюдения масочного режима .К этим цифрам в ближайшее время может ещё добавиться т.к.на выявление коронавируса напрвлено еще 13 жителей района.Обязательное требование соблюдения масочного режима , социальной дистанции , дезинфекции рук в местах , где есть контакт между людьмм (магазины, рынок , больница и др.) .Очень расчитываю на Ваше благоразумие дорогие Тербунцы , вирус не сдает позиции , по прогнозам (благоприятный сценарий) до средины июня max.самоорганизация .#Тербунскийрайон #профилактикакоронавируса
Стоит заметить, что ни руководство региона, ни санитарные врачи пока не давали своих прогнозов по срокам полного снятия ограничений, связанных с купированием распространения коронавируса.
Юрок Алтушок.
Фауст
А чо,там,
Серый
А я прогнозирую