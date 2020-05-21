Сергей Иванов спрогнозировал срок снятия ограничений из-за коронавируса

Бывший мэр Липецка и действующий глава Тербунского района Сергей Иванов делает ставку на середину июня.

Глава администрации Тербунского района Сергей Иванов в профилактическом обращении к тербунцам озвучил свой прогноз по срокам прекращения ограничительных мер, введенных из-за коронавируса. По мнению бывшего мэра Липецка, жителям региона при благоприятном сценарии борьбы с распространением коронавируса придется жить с ограничениями вплоть до середины июня.- Очень рассчитываю на Ваше благоразумие, дорогие Тербунцы. Вирус не сдает позиции, по прогнозам (благоприятный сценарий) до середины июня – максимальная самоорганизация, - пишет Сергей Иванов в Instagram.Стоит заметить, что ни руководство региона, ни санитарные врачи пока не давали своих прогнозов по срокам полного снятия ограничений, связанных с купированием распространения коронавируса.