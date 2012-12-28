В районах Студёнок и Сырского рудника-Коровино отключат холодную воду

3 мая «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях в районах Студёнок, а также Сырского рудника-Коровино — без холодной воды временно останутся жители десяти улиц, предупредили в компании.