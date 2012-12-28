Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
У здания Следственного комитета в Липецке «Хонда» вылетела на островок безопасности и перевернулась
Происшествия
В сгоревшем доме в Матырском жила многодетная семья
Происшествия
23-летний парень подозревается в попытке изнасилования 30-летней женщины
Происшествия
Бастрыкин поручил проверить жалобу потерявшей ребенка липчанки
Общество
В пожаре в Матырском сгорели дом и «Фольксваген Каравелла»
Происшествия
В Нижнем парке сегодня будут двигать тягачи и поднимать камни по 170 кг
Спорт
17-летний мотоциклист попал в больницу после столкновения на улице 8 Марта
Происшествия
В Липецкой области до +25
Погода в Липецке
В центре Грязей горел «Ниссан»
Происшествия
В районах Студёнок и Сырского рудника-Коровино отключат холодную воду
Общество
Читать все
В Нижнем парке сегодня будут двигать тягачи и поднимать камни по 170 кг
Спорт
У здания Следственного комитета в Липецке «Хонда» вылетела на островок безопасности и перевернулась
Происшествия
17-летний мотоциклист попал в больницу после столкновения на улице 8 Марта
Происшествия
В пожаре в Матырском сгорели дом и «Фольксваген Каравелла»
Происшествия
В сгоревшем доме в Матырском жила многодетная семья
Происшествия
23-летний парень подозревается в попытке изнасилования 30-летней женщины
Происшествия
Бастрыкин поручил проверить жалобу потерявшей ребенка липчанки
Общество
В центре Грязей горел «Ниссан»
Происшествия
В Липецкой области до +25
Погода в Липецке
В районах Студёнок и Сырского рудника-Коровино отключат холодную воду
Общество
Читать все
Общество
966
вчера, 16:23
1

В районах Студёнок и Сырского рудника-Коровино отключат холодную воду

3 мая «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях в районах Студёнок, а также Сырского рудника-Коровино — без холодной воды временно останутся жители десяти улиц, предупредили в компании.

С 10:00 и до окончания работ холодную воду отключат в домах и зданиях №№ 1 стр. 1, 1 стр. 3, 1а, 1а стр.1, 1а стр. 3, 20, 23, 25, 25а, вл. 33, вл. 33 стр. 1, 53, 54, 55, 55/31, 55а, 55а/2, 55б, 55д, 56д по улице Клары Цеткин, в частном секторе улиц Клары Цеткин, Индустриальной, Зоологической, Буденного, Сенной, Сырской, Смоленской, Речной, Пролетарской, Садовой. 

Воду подвезут по адресу: улица Клары Цеткин, 55, также по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды. 

отключения
2
1
0
2
0

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Эх
вчера, 23:18
Какого числа будут проводить работы? Может, 4-го?
Ответить
Рекомендуем
Неделя 48
Нет в мире худших развлечений чем жесть домашних обучений
Общество
Российский картофель дороже заморских апельсинов
Общество
На Пасху к липецким кладбищам можно будет приехать на автобусах
Общество
РЖД считает, что безопасный переход через железную дорогу у 3-го хлебозавода должна сделать мэрия Липецка
Происшествия
521 885 рублей отправил школьник мошенникам после звонка о переустановке электронного дневника
Общество
Статистика: треть платных услуг липчан — услуги ЖКХ
Общество
Евгений Боровских стал исполняющим обязанности бизнес-омбудсмена
Экономика
Цены на бензин возобновили рост
Происшествия
У избитого подростками на улице Адмирала Макарова 62-летнего мужчины сломаны пальцы
Общество
Липчане жалуются на заброшенный детский сад: территория превратилась в помойку
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить