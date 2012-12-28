У здания Следственного комитета в Липецке «Хонда» вылетела на островок безопасности и перевернулась
У здания Следственного комитета в Липецке «Хонда» вылетела на островок безопасности и перевернулась
Общество
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вчера, 16:23
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В районах Студёнок и Сырского рудника-Коровино отключат холодную воду
3 мая «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях в районах Студёнок, а также Сырского рудника-Коровино — без холодной воды временно останутся жители десяти улиц, предупредили в компании.
Воду подвезут по адресу: улица Клары Цеткин, 55, также по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
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