Из квартиры 21-летней девушки украли четыре холодильника

19 мая в полицию с заявлением о краже четырех холодильников обратилась 21-летняя липчанка. Оказалось, что технику украл 60-летний знакомый девушки.



- Подозреваемый пояснил, что потерпевшая попросила его присмотреть за квартирой пока она будет в отъезде. Воспользовавшись ее отсутствием, злоумышленник вывез холодильники и сдал их в скупку металлолома, - сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.