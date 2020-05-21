Происшествия

20 минут назад

Из квартиры 21-летней девушки украли четыре холодильника

1 492
#кража
Из квартиры 21-летней девушки украли четыре холодильника
19 мая в полицию с заявлением о краже четырех холодильников обратилась 21-летняя липчанка. Оказалось, что технику украл 60-летний знакомый девушки.

- Подозреваемый пояснил, что потерпевшая попросила его присмотреть за квартирой пока она будет в отъезде. Воспользовавшись ее отсутствием, злоумышленник вывез холодильники и сдал их в скупку металлолома, - сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.
1 492
#кража

Комментарии (1)

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9 минут назад
Боже мой 4 холодильника, зачем??? В квартире.
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