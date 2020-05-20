Погода в Липецке

6 минут назад

В Липецкой области кратковременные дожди и до +16

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#дожди
В Липецкой области кратковременные дожди и до +16

В ближайшие трое суток погода в Липецкой области будет неустойчивой, местами пройдут кратковременные дожди. Среднесуточные температуры воздуха составят 7-9 градусов тепла, что на 6-8 градусов ниже нормы.  

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 21 мая в Липецкой области облачно с прояснениями, кратковременные дожди. Ветер северо-западный, 9-14 м/сек. Температура ночью составит от 2 до 7 градусов тепла, днем будет от 11 до 16 градусов тепла. 

В Липецке облачно с прояснениями, кратковременные дожди. Температура ночью составит от 4 до 6 градусов тепла, днем ожидается от 13 до 15 градусов тепла.  

День 21 мая стал самым теплым в Липецке в 1967 году, тогда в городе был +31 градус. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2002 году – 1 градус мороза.  
67
#дожди

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