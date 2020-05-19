В России

39 минут назад

Аналитики рассказали о поддержке ЦБ национальной валюты

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#курс рубля
Благодаря вливаниям Банка России, который потратил на поддержку национальной валюты $6,6 млрд, с начала года рубль к доллару подешевел лишь на 20%, а нефть — на 70%. Об этом говорится в исследовании Газпромбанка, с которым ознакомились «Известия» в воскресенье, 17 мая. 

Благодаря усилиям ЦБ в конце апреля доллар торговался по 74,4 рубля. Аналитики подсчитали, что, если бы не валютные вливания, к началу мая доллар стоил бы более 110 рублей. При этом регулятору не пришлось распродавать собственные резервы, чтобы поддерживать национальную денежную единицу. А большинству развивающихся стран пришлось это сделать. 

В исследовании Bank of America, которое есть в распоряжении «Известий», говорится, что за март и апрель развивающиеся государства сократили сбережения на $240 млрд. Самые большие потери понесли Китай, Саудовская Аравия и Бразилия. В то время как резервы России уменьшились только на $400 млн. 

Кроме того, карантин уменьшил спрос на иностранную валюту, поскольку прекратился зарубежный туризм, резко снизился импорт непродовольственных товаров. 

В большинстве крупных развитых стран карантин помог избежать длительной стагнации и рецессии, считают в «Альфа-Капитале». Но он также усугубит многие проблемы: доходы бюджетов сократятся, а поддержка экономики потребует дополнительных расходов. 
78
#курс рубля

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