В «Единой России» ответили на обвинения из видео с баранками и пряниками

Сегодня по социальным сетям разошлось видео, на котором медики скорой демонстрируют продуктовый набор от «Единой России» и предполагают, что чай, печенье и шоколад выданы вместо стимулирующих выплат в 25 000 рублей.

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