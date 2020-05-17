Общество

39 минут назад

В «Единой России» ответили на обвинения из видео с баранками и пряниками

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#скорая помощь #Единая Россия

Сегодня по социальным сетям разошлось видео, на котором медики скорой демонстрируют продуктовый набор от «Единой России» и предполагают, что чай, печенье и шоколад выданы вместо стимулирующих выплат в 25 000 рублей.  

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В ГУЗ «Липецкая областная станция скорой медицинской помощи и медицины катастроф» GOROD48 подтвердили подлинность этого видео: 

- Это запись сделана на одной из наших подстанций. Ее работники получили несколько упаковок продуктовых наборов от «Единой России» и почему-то решили, что чай, кофе, шоколад и сушки - это все, что положено медикам от государства за их напряженную работу в условиях эпидемии коронавирусной инфекции. Между тем это просто подарки, и они далеко не лишние для бригад «скорой помощи», и они не подменяют собой причитающиеся медикам денежные доплаты.

В партии «Единая Россия» так ответили на обвинения из записи: 

- Мы понимаем, какую колоссальную работу медики  проделывают в этот непростой период. Поэтому стараемся поддержать и облегчить их нелегкий ежедневный труд,  - заявил руководитель исполкома регионального отделения партии «Единая Россия» Андрей Фролов. – Мы привозили врачам, медсестрам и санитарам средства защиты в виде медицинских масок, антисептиков и перчаток, горячие обеды, продукты. Липецкой областной клинической инфекционной больнице переданы два новых автомобиля. Средства на это и многое другое сэкономлены за счет сокращения затрат на избирательную кампанию и оптимизацию управленческих расходов. Для того чтобы медики могли в редкие свободные от работы минуты отдохнуть, на станцию скорой помощи и в областную инфекционную больницу нами переданы 315 продуктовых наборов (а это 630 шоколадок, 630 пачек чая, 315 банок кофе, 315 пачек конфет дюшес, 315 пачек печений и 315 пачек сушек). К сожалению, в социальных сетях сегодня появился видеоролик, в котором транслируются буквально несколько сушек и леденцов, якобы привезенные врачам единороссами взамен положенных выплат. Это передергивание фактов, так как сам продуктовый набор гораздо больше. А также потому, что наша помощь никак с выплатами не связана. Да и сами выплаты, как известно, осуществляются в Липецкой области точно в срок.

Добавим, что видео записано 16 мая. К концу этого дня правительство утвердило новые правила начисления стимулирующих выплат медицинским работникам. По ним федеральные стимулирующие доплаты медработникам, которые, рискуя жизнью и здоровьем, помогают больным коронавирусом, рассчитываются, исходя из самого факта работы с такими пациентами, без привязки ко времени
.  
Сегодня администрация области сообщила о пересчете выплат медработникам по новым правилам.

- Казначейские платежи уже ушли и медработникам возместят недостающую часть выплат, - сообщили GOROD48 в пресс-службе областной администрации. 
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#скорая помощь #Единая Россия

Комментарии (24)

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пУТИН

47 секунд назад
Ты обязательно сдохнешь ,обязательно ,сука !, Гореть тебе в аду !.
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Мать хохла

7 минут назад
Хохол тот самый, то-то я смотрю моего ушлепка пять дней тошнило
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Все из ЕР

7 минут назад
Долбодятлы долбогномы питухи и вафельные рожи
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Все из ЕР

8 минут назад
Долбодятлы долбогномы питухи и вафельные рожи
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Хохол тот самый

8 минут назад
Мать хохла, То печенье везли с америки и оно пахло нефтью и фьючерсами
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Мать хохла

9 минут назад
Если бы моего ушлепка так на Майдане кормили, он бы ещё пять майданов замутил
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Хохол тот самый

9 минут назад
Мать хохла, То печенье везли с америки и оно пахло нефтью и фьючерсами
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ТРОФИМЕН

10 минут назад
Я едрос Х. У. Е. С. О. С !.
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ТРОФИМЕН

11 минут назад
Я едрос-Х. У. Е. С. О. С !.
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Нищий

13 минут назад
Где едросня, там распил бюджета, откаты, воровство.
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