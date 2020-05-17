Общество

36 минут назад

В Липецкой области пересчитали выплаты медикам, которые лечат коронавирусных больных

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#коронавирус #медицинский персонал
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В Липецкой области пересчитали выплаты медикам, которые лечат коронавирусных больных

Казначейские перечисления уже произведены. Деньги медики получат в ближайшее время.

В течение этой ночи в Липецкой области перечитаны выплаты медработникам, которым по поручению Владимира Путина полагались выплаты за непосредственную работу с коронавирусными пациентами.

- Казначейские платежи уже ушли и медработникам возместят недостающую часть выплат, - сообщили GOROD48 в пресс-службе областной администрации.

Эти выплаты пересчитаны в соответствии с новыми правилами, утвержденными правительством 16 мая. По новым правилам, федеральные стимулирующие доплаты медработникам, которые, рискуя жизнью и здоровьем, помогают больным коронавирусом, рассчитываются, исходя из самого факта работы с такими пациентами, без привязки ко времени, как ранее.

Как говорят в областной администрации, пересчитаны выплаты тем медикам, которые в силу каких-то причин отработали прошлый месяц не полностью. Большинство же из 1300 человек, которым положены стимулирующие выплаты, получили их целиком еще 13 мая. Выплачены и надбавки введенные региональным постановлением, тем кому не положены выплаты федеральные - биологам лабораторий и персоналу занимающемуся уборкой, выносом отходов.

По поручению президента РФ, врачи, непосредственно работающие с людьми, у которых выявлена коронавирусная инфекция, получают по 80 тысяч рублей, фельдшеры и медсёстры – по 50 тысяч рублей, младший медперсонал – по 25 тысяч рублей в месяц. Врачи скорой помощи, работающие в составе бригад, оказывающих помощь пациентам с коронавирусом, - по 50 тысяч рублей. Фельдшерам, медсёстрам и водителям экипажей машин «скорой» полагается по 25 тысяч рублей в месяц. 

Выплаты предусмотрены на три месяца: апрель, май и июнь. 


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#коронавирус #медицинский персонал
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Комментарии (4)

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Все

6 минут назад
Цинично и мерзко
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А если бы не телефон прямой линии.

13 минут назад
Если перечитывали то был косяк как и у всех, ПО СЕКУНДАМ.
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002

20 минут назад
Т.е. получается и в нашем регионе,как и везде мед.персонал обделили.Минуты считали?
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Надо больше

20 минут назад
Ковидных???
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