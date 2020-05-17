Общество
36 минут назад
В Липецкой области пересчитали выплаты медикам, которые лечат коронавирусных больных
Казначейские перечисления уже произведены. Деньги медики получат в ближайшее время.
В течение этой ночи в Липецкой области перечитаны выплаты медработникам, которым по поручению Владимира Путина полагались выплаты за непосредственную работу с коронавирусными пациентами.
- Казначейские платежи уже ушли и медработникам возместят недостающую часть выплат, - сообщили GOROD48 в пресс-службе областной администрации.
Эти выплаты пересчитаны в соответствии с новыми правилами, утвержденными правительством 16 мая. По новым правилам, федеральные стимулирующие доплаты медработникам, которые, рискуя жизнью и здоровьем, помогают больным коронавирусом, рассчитываются, исходя из самого факта работы с такими пациентами, без привязки ко времени, как ранее.
Как говорят в областной администрации, пересчитаны выплаты тем медикам, которые в силу каких-то причин отработали прошлый месяц не полностью. Большинство же из 1300 человек, которым положены стимулирующие выплаты, получили их целиком еще 13 мая. Выплачены и надбавки введенные региональным постановлением, тем кому не положены выплаты федеральные - биологам лабораторий и персоналу занимающемуся уборкой, выносом отходов.
По поручению президента РФ, врачи, непосредственно работающие с людьми, у которых выявлена коронавирусная инфекция, получают по 80 тысяч рублей, фельдшеры и медсёстры – по 50 тысяч рублей, младший медперсонал – по 25 тысяч рублей в месяц. Врачи скорой помощи, работающие в составе бригад, оказывающих помощь пациентам с коронавирусом, - по 50 тысяч рублей. Фельдшерам, медсёстрам и водителям экипажей машин «скорой» полагается по 25 тысяч рублей в месяц.
Выплаты предусмотрены на три месяца: апрель, май и июнь.
- Казначейские платежи уже ушли и медработникам возместят недостающую часть выплат, - сообщили GOROD48 в пресс-службе областной администрации.
Эти выплаты пересчитаны в соответствии с новыми правилами, утвержденными правительством 16 мая. По новым правилам, федеральные стимулирующие доплаты медработникам, которые, рискуя жизнью и здоровьем, помогают больным коронавирусом, рассчитываются, исходя из самого факта работы с такими пациентами, без привязки ко времени, как ранее.
Как говорят в областной администрации, пересчитаны выплаты тем медикам, которые в силу каких-то причин отработали прошлый месяц не полностью. Большинство же из 1300 человек, которым положены стимулирующие выплаты, получили их целиком еще 13 мая. Выплачены и надбавки введенные региональным постановлением, тем кому не положены выплаты федеральные - биологам лабораторий и персоналу занимающемуся уборкой, выносом отходов.
По поручению президента РФ, врачи, непосредственно работающие с людьми, у которых выявлена коронавирусная инфекция, получают по 80 тысяч рублей, фельдшеры и медсёстры – по 50 тысяч рублей, младший медперсонал – по 25 тысяч рублей в месяц. Врачи скорой помощи, работающие в составе бригад, оказывающих помощь пациентам с коронавирусом, - по 50 тысяч рублей. Фельдшерам, медсёстрам и водителям экипажей машин «скорой» полагается по 25 тысяч рублей в месяц.
Выплаты предусмотрены на три месяца: апрель, май и июнь.
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А если бы не телефон прямой линии.
002
Надо больше