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сегодня, 21:22
Ростуризм попросил регионы поддержать отрасль
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Ростуризм направил главам всех регионов письма с просьбой выделить дополнительное финансирование на туристическую отрасль и предоставить ей льготы. Копия документа есть в распоряжении «Известий».
«Мы считаем, что развитие внутреннего туризма после снятия ограничений может дать экономикам регионов мощнейший импульс для восстановления», — заявила глава агентства Зарина Догузова.
Также, по ее словам, это поможет стране перезапустить практически всю сферу услуг — культуру, развлекательный сектор, рестораны и торговлю.
В письме губернаторам говорится, что падение оборота сферы туризма уже достигло 95–100%, а потери в ней составили более 1,5 трлн рублей.
Кроме того, при развитии негативного сценария работу рискуют потерять примерно 2,5 млн сотрудников,а на восстановление отрасли понадобится пять–семь лет.
Эксперты, в свою очередь, отмечают, что начало туристического сезона на внутренних направлениях в нынешнем году начнется не раньше конца июня и пройдет с большими ограничениями.
«Мы считаем, что развитие внутреннего туризма после снятия ограничений может дать экономикам регионов мощнейший импульс для восстановления», — заявила глава агентства Зарина Догузова.
Также, по ее словам, это поможет стране перезапустить практически всю сферу услуг — культуру, развлекательный сектор, рестораны и торговлю.
В письме губернаторам говорится, что падение оборота сферы туризма уже достигло 95–100%, а потери в ней составили более 1,5 трлн рублей.
Кроме того, при развитии негативного сценария работу рискуют потерять примерно 2,5 млн сотрудников,а на восстановление отрасли понадобится пять–семь лет.
Эксперты, в свою очередь, отмечают, что начало туристического сезона на внутренних направлениях в нынешнем году начнется не раньше конца июня и пройдет с большими ограничениями.
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