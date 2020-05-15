Война с вирусом: следующую заразу может подбросить Амазонка, евро оказалась среди самых уязвимых валют

Немецкие ученые изучат, как протекает COVID-19 у детей и подростков – это поможет выработать более точные методы их лечения. Амазония может оказаться следующей «вирусной горячей зоной» из-за вырубания лесов. В ООН подсчитали, что потери мировой экономики могут составить 8,5 триллионов долларов, или 3,2% мирового ВВП. Средний размер ипотеки в России в апреле упал на 10%. Покупка Швецией защитных масок у Китая превратилась чуть не в шпионскую операцию – из опасений, что груз могут перехватить другие государства.

По данным Роспотребнадзора, на утро 15 мая в мире зафиксированы 4 521 486 подтвержденных случаев заражения, за сутки зараженных стало больше на 95 827 человек.



Погибли от коронавируса 303 585 человек, полностью вылечились – 1 711 494 человека.



США остается лидером антирейтинга - здесь выявлены 1,45 миллиона зараженных. Больше 220 тысяч случаев – в Испании, России, Великобритании, России. Больше двухсот тысяч случаев в Бразилии. В десятке самых пострадавших стран, где больше ста тысяч случаев заражения – Франция, Германия, Турция, Иран.



В России за последние сутки зафиксировано 10 598 заболевших в 85 регионах. Всего на территории страны 262 843 случая коронавирусной инфекции в 85 регионах. Число выписанных увеличилось до 58 225 человек. 2418 - скончались.



В Липецкой области за сутки коронавирус подтвержден еще у 48 человек. Всего за время эпидемии в регионе выявлено 1084 случая новой коронавирусной инфекции, 287 человек выздоровели, 3 человека умерли. 794 находятся на лечении.



Польские ученые разработали калькулятор вероятности умереть от коронавируса



Калькулятор вероятности летального исхода при заражении коронавирусом разработали польские ученые, рассказала представитель Поморского научно-технологического парка Магдолена Малара. В создании калькулятора участвовали в том числе врачи и эпидемиологи, программа учитывает возраст, пол человека и данные о четырех основных типах хронических заболеваний – онкологии, сахарном диабете, сердечно-сосудистых и гипертонии. Анализ данных показал: смертность среди людей без хронических заболеваний составила менее 1% случаев со смертельным исходом от COVID-19. Риск умереть в случае заражения коронавирусом для мужчины 30 лет без хронических заболеваний составляет 0,03%, а для женщины – 0,02%. В возрасте же 80 лет риск для мужчины с сахарным диабетом и онкологией составляет 25,86%, а для женщины того же возраста и с теми же заболеваниями - 14,03%.



Немецкие ученые изучат, как протекает COVID-19 у детей и подростков



Ученые клиники Гамбургcкого университета изучат, как протекает COVID-19 у детей и подростков – это поможет выработать более точные методы их лечения, сообщила руководитель исследования, директор поликлиники детско-подростковой медицины Аня Мунтау. Всего обследуют около 6 тысяч человек – детей с симптомами и без симптомов заражения, здоровых и с хроническими заболеваниями. Ученые хотят определить, как часто и насколько серьезно дети и подростки болеют COVID-19. Они попытаются выяснить, у какого числа детей уже есть антитела, какова доля пациентов с симптомами и сколько тех, кто тяжело переносит заболевание. На первом этапе будет определена частота заболеваемости COVID-19, на второй этап перейдут дети с положительным тестом на SARS-CoV-2 – среди них выявят тех, кто подвержен наибольшему риску.



Следующей «горячей вирусной зоной» может стать Амазония



Следующий опасный вирус, который способен принести пандемию, может прийти из Амазонии, предупреждают ученые. Тропические леса (сельва) в Бразилии - огромное хранилище всевозможных вирусов, которые сейчас поражают местных животных. Однако безудержная вырубка дождевых лесов и стремительное вторжение людей в места обитания других представителей фауны увеличивает угрозу вирусных атак на человека, предупреждает бразильский эколог Дэвид Лапола. Как заявил ученый в интервью агентству France Press (AFP), продолжение хищнической вырубки лесов Амазонии может привести к вспышке зоонозов, то есть болезней, передающихся от животных к человеку. До сих пор такие случаи отмечались в основном в Африке и Южной Азии. Последним из них, согласно основной версии, стала пандемия коронавирусной инфекции COVID-19. Лапола, который изучает, как человеческая деятельность изменит будущие экосистемы тропических лесов, говорит, что в Амазонии происходят те же процессы. Так, в прошлом году вырубка лесов в бразильской Амазонии увеличилась на 85 процентов и составила более 10 000 квадратных километров - площадь, почти равную размеру Ливана. Тенденция продолжается в этом году. С января по апрель было уничтожено 1 202 квадратных километра согласно данным, полученным со спутниковых снимков Национального института космических исследований Бразилии (INPE). «Амазонка - это огромный резервуар вирусов, - сказал он в интервью AFP. - Нам лучше не испытывать свою удачу». Ученый предупреждает: принципы хозяйственного освоения Амазонии необходимо пересмотреть, чтобы не нарушать экологического равновесия, иначе мир рискует столкнуться с вспышками болезней, последствия которых трудно предсказать.



ВОЗ зарегистрировали в апреле 35 нападений на медиков



Более 35 случаев нападения на медиков в связи с эпидемией COVID-19 зафиксировала в апреле текущего года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Серьезные нападения на медработников – на отдельных людей и даже группы – отмечались в 11 странах. Как пояснил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан, некоторым людям показалось, что именно медики, которые занимаются вопросами, связанными с пандемией COVID-19, являются источниками опасности.



В ООН представили прогноз потерь мировой экономики в 2020 году



Потери мировой экономики до конца нынешнего года могут составить 8,5 триллиона долларов, или 3,2% мирового ВВП – такие данные представлены в докладе по экономическим и социальным вопросам ООН «Мировое экономическое положение и перспективы». Экономический кризис вызван пандемией, из-за которой практически все страны ввели ограничения – они привели к перебоям в работе производственных цепочек, а также к снижению потребительского спроса и росту безработицы. Всего ВВП мировой экономики может потерять за этот год столько, сколько было наработано за предыдущие четыре года.



Средний размер ипотеки в России сократился в апреле почти на 10%



В банках из-за кризиса сократилась почти на 10% средняя сумма выдаваемой ипотеки. Средний размер ипотечного кредита в апреле упал на 9,3% по сравнению с мартом, до уровня начала прошлого года и составил 2,48 миллиона рублей, следует из предварительной статистики бюро кредитных историй «Эквифакс». Уменьшение размера ипотеки подтвердили также в Национальном бюро кредитных историй (по их данным размер ипотечного кредита сократился на 8%) и Объединенном кредитном бюро (здесь зафиксировали снижение среднего размера ипотеки на 9,6%). Снижение эксперты связывают с действиями кредиторов из-за пандемии и карантинных ограничений. Среди причин – банки стали ужесточать условия к заемщикам и повышать требования к первоначальному взносу. Впрочем, сами заемщики также были заинтересованы в том, чтобы сумма, которую они брали у банка, была бы ниже, а первоначальный взнос – выше. Также эксперты отметили, что покупатели недвижимости чаще, чем обычно, выбирали более дешевые варианты жилья в пользу меньшего кредита.



Евровалюта оказалась одной из самых уязвимых из-за коронакризиса



Евровалюта показала себя как одну из самых уязвимых на фоне кризисных явлений, пишет портал russpain.com. В странах с развитой экономикой евро оказалось в числе наиболее уязвимых валют из-за неспособности стран Европы сплотиться перед лицом общей угрозы – пандемией коронавируса, сообщает Bloomberg. С начала года евро упал на 3,5% по отношению к доллару, по мнению экспертов ослабление, вероятнее всего, продолжится. В разгар эпидемии страны ЕС все еще не могут выработать единую фискальную политику для поддержки экономики. Например, для поддержки Италии выработан короткосрочный план на 540 миллиардов евро, но о долгосрочной программе восстановления странам договориться пока не удалось. Наиболее устойчивыми оказались в период пандемии национальные валюты Австрании, Новой Зеландии и Южной Кореи.



Партию защитных масок из Китая в Швецию доставили тайно



Покупка Швецией защитных масок у Китая превратилась чуть не в шпионскую операцию – из опасений, что груз могут перехватить другие государства. Так, власти стокгольмского региона совместно с другими регионами страны в тайне приобрели 19 миллионов масок из Китая на почти 50 миллионов долларов, сообщает издание Aftonbladet. Меры предосторожности заказчики приняли из-за опасений по поводу остановки транспортных самолетов и желания других стран получить товар. Подобные случаи уже были, когда власти одного государства перехватывали самолет с медоборудованием в буквальном смысле слова на взлетной полосе: пилотам отказывали во взлете, а груз отправляли в ангар. Сообщается, что первый грузовой борт с масками уже приземлился в Швеции. Прибытие остальных рейсов ожидается в июне.



В Чехии пожилая женщина выпила дезинфицирующее средство для защиты от COVID-19



На необычный вызов в один из домов престарелых пришлось выехать спасателям Среднечешского края – пожилую женщину постоянно рвало, медикам она призналась, что выпила целую чашку одного из дезинфицирующих средств, сообщает портал aroundprague.cz. Женщина позже рассказала, что выпила 200 мл дезинфицирующей жидкости из-за боязни заразиться Covid-19.Поэтому она решила продезинфицировать себя изнутри, выпив кофейную чашку химического средства. Спасатели доставили женщину в больницу. Спасатели обратились к общественности с просьбой поговорить со своими пожилыми родственниками – пенсионеры боятся болезни, поскольку входят в группу риска, и не всегда могут фильтровать информацию, которую получают.



Французские родители открыли школьный класс в лесу



Французские родители устроили класс в лесу, когда местные власти отказались открывать школу. Как сообщает канал france24.com, большинство начальных школ во Франции открылись после того, как в стране стали смягчаться карантинные меры. Однако не все местные власти открыли учебные заведения сразу после ослабления изоляции. Так, в небольшом городке Монтмейран на юго-востоке страны родители открыли для своих детей собственную школу в местном лесу. Взрослые подготовили поляну и установили на ней столы, стулья и доски.





В первый день на занятия в «лесную школу» пришли около десяти детей от 4 до 7 лет. Уроки включали математику, естественные науки (физика) и чтение. Учителями «работали» сами родители. Мэр Монтмейрана пояснил, что в городе не хватает рабочих, чтобы провести в школе дезинфекцию и обеспечить детям необходимые безопасные условия. Между тем, родители хотят, чтобы у детей начался учебный процесс. «У нас есть такие родители, которые рискуют сейчас потерять работу, некоторым приходится даже брать на работу детей, но такая ситуация не может продолжаться. Мы хотим, чтобы дети как можно быстрее вернулись за школьные парты», - пояснил один из родителей причины появления «лесной» школы.



Свадьбы в Израиле будет контролировать инспектор Минздрава



Под контролем инспектора местного Минздрава в Израиле разрешат играть свадьбы. Как сообщает портал news.israelinfo.co.il, мероприятия без ограничения числа участников в стране планируют разрешить после 14 июня. Однако для массовых встреч, в том числе и свадеб, разработали правила. Так, зал для торжества должен одобрить Минздрав – в нем обязательно должны быть зоны отдыха для людей из групп риска (пожилых). Попасть на свадьбу окажется не так просто. Для каждого мероприятия создадут отдельный сайт, где все приглашенные гости обязаны зарегистрироваться, сообщить свой адрес, телефон и заполнить декларацию о состоянии здоровья. За 24 часа до мероприятия декларацию необходимо обновить. После этого каждый участник получит либо разрешение посетить свадьбу, либо предложение продолжить общение с инспектором Минздрава, либо запрет на участие в мероприятии. Декларацию придется заполнить и через несколько дней после церемонии. Кроме того, на каждом праздничном бракосочетании будет обязательно присутствовать инспектор Минздрава – он будет следить за соблюдением санитарных требований.

