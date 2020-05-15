Происшествия

38 минут назад

Дальнобойщик вернулся в Липецк из рейса с тяжелой травмой, спасатели помогли достать его из кабины

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#авария #ДТП
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Дальнобойщик вернулся в Липецк из рейса с тяжелой травмой, спасатели помогли достать его из кабины

Настоящая операция по извлечению больного из кабины КамАЗа развернулась накануне утром на сокольской стоянке большегрузов. 

Дальнобойщика, получившего серьёзную травму позвоночника в поездке по другому российскому региону, в родной город привёз напарник. А вот чтобы «достать» травмированного водителя из высокой машины и передать медикам, понадобилась помощь спасателей.

- Помимо прочих трудностей перемещать больного, не ухудшив его состояние, нужно было очень осторожно. Следуя рекомендациям врача скорой помощи, смена под руководством Виталия Вишнякова выполнила свою часть работы быстро и мастерски, заслужив искреннюю благодарность родственников пострадавшего водителя, - рассказали в управлении по делам ГО и ЧС Липецка.

Как говорят в управлении, спасатели часто оказывают помощь больным и пожилым людям. 

 - Число вызовов, которые мы квалифицируем как социальную помощь населению, не уменьшается, - сообщил начальник  МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Липецка» Николай Новиков. - В 2019 году на подобные сигналы городские спасатели выезжали 136 раз, в том числе 12 – для переноса людей с тяжёлым весом (от 100 килограммов). С января 2020-го по сегодняшний день аналогичных заявок выполнено уже под шестьдесят. Причём обращения по многим «адресам беды» регулярно повторяются.  

фото из архива Управление по делам ГО и ЧС Липецка.


2 1287
#авария #ДТП
2

Комментарии (2)

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222

8 минут назад
Где, что, как??? Зачем писать эту новость , если нет никакой информации
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222

8 минут назад
Где, что, как??? Зачем писать эту новость , если нет никакой информации
ответить

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