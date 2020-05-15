Дальнобойщик вернулся в Липецк из рейса с тяжелой травмой, спасатели помогли достать его из кабины

Настоящая операция по извлечению больного из кабины КамАЗа развернулась накануне утром на сокольской стоянке большегрузов.

Дальнобойщика, получившего серьёзную травму позвоночника в поездке по другому российскому региону, в родной город привёз напарник. А вот чтобы «достать» травмированного водителя из высокой машины и передать медикам, понадобилась помощь спасателей.



- Помимо прочих трудностей перемещать больного, не ухудшив его состояние, нужно было очень осторожно. Следуя рекомендациям врача скорой помощи, смена под руководством Виталия Вишнякова выполнила свою часть работы быстро и мастерски, заслужив искреннюю благодарность родственников пострадавшего водителя, - рассказали в управлении по делам ГО и ЧС Липецка.



Как говорят в управлении, спасатели часто оказывают помощь больным и пожилым людям.



- Число вызовов, которые мы квалифицируем как социальную помощь населению, не уменьшается, - сообщил начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Липецка» Николай Новиков. - В 2019 году на подобные сигналы городские спасатели выезжали 136 раз, в том числе 12 – для переноса людей с тяжёлым весом (от 100 килограммов). С января 2020-го по сегодняшний день аналогичных заявок выполнено уже под шестьдесят. Причём обращения по многим «адресам беды» регулярно повторяются.



фото из архива Управление по делам ГО и ЧС Липецка.





