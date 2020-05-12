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16 минут назад
В Ноябрьске женщина умерла, подавившись шашлыком
Несчастье произошло во время пикника 9 мая
В Ноябрьске несчастье произошло во время пикника 9 мая. Умерла женщина, подавившаяся шашлыком. Бригада скорой помощи приехала через четыре минуты после вызова, однако, несмотря на все усилия врачей, спасти 38-летнюю ноябрянку не удалось. Об этом сообщает "Комсомольская Правда".
Оказалось, приятели сами пытались помочь подруге, прежде чем вызвать скорую. Сам инцидент произошел примерно за полчаса до того, как они обратились за помощью к врачам.
Врач скорой помощи во время проведения извлек из ротовой полости кусок мяса. Далее был проведен расширенный комплекс сердечно-легочной реанимации. Однако попытки реанимировать пострадавшую оказались безрузельтатными.
Оказалось, приятели сами пытались помочь подруге, прежде чем вызвать скорую. Сам инцидент произошел примерно за полчаса до того, как они обратились за помощью к врачам.
Врач скорой помощи во время проведения извлек из ротовой полости кусок мяса. Далее был проведен расширенный комплекс сердечно-легочной реанимации. Однако попытки реанимировать пострадавшую оказались безрузельтатными.