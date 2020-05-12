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21 минуту назад
В Госдуму внесён законопроект о наказании чиновников за хамство
Законопроект предложили Александр Хинштейн и Андрей Турчак
Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн и вице-спикер Совета федерации Андрей Турчак внесли в нижнюю палату законопроект о штрафах для чиновников за оскорбление граждан. Об этом сообщает "Коммерсант".
Размер штрафа за первое нарушение составит от 50 тыс. до 100 тыс. руб. Также чиновника могут лишить права занимать государственную должность на срок до одного года. За повторное грозит штраф 100–150 тыс. руб. или дисквалификация на срок до двух лет.
Также авторы законопроекта предлагают увеличить штрафы и за оскорбление в целом. Для граждан она вырастет с 5 тыс. до 10 тыс. руб., для должностных лиц — с 50 тыс. до 100 тыс., для юридических лиц — с 500 тыс. до 700 тыс. руб. Кроме того, предлагается дополнить понятие оскорбления. Сейчас оно описывается как унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме. Единороссы предлагают добавить слова «или иной унизительной, оскорбляющей общественную нравственность».
Размер штрафа за первое нарушение составит от 50 тыс. до 100 тыс. руб. Также чиновника могут лишить права занимать государственную должность на срок до одного года. За повторное грозит штраф 100–150 тыс. руб. или дисквалификация на срок до двух лет.
Также авторы законопроекта предлагают увеличить штрафы и за оскорбление в целом. Для граждан она вырастет с 5 тыс. до 10 тыс. руб., для должностных лиц — с 50 тыс. до 100 тыс., для юридических лиц — с 500 тыс. до 700 тыс. руб. Кроме того, предлагается дополнить понятие оскорбления. Сейчас оно описывается как унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме. Единороссы предлагают добавить слова «или иной унизительной, оскорбляющей общественную нравственность».