Происшествия

57 минут назад

Липчанин сдал в скупку пляжную лавочку

8 570
#кража #лавочка
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Липчанин сдал в скупку пляжную лавочку

Мужчина украл металлическую конструкцию с пляжа еще в феврале. Но в мае его задержали полицейские.

Сотрудники полиции УМВД России по Липецку раскрыли кражу лавочки с пляжа НЛМК.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, заявление о пропаже металлической скамьи поступило от главного смотрителя Липецка еще 5 февраля. Все прошедшее время уголовный розыск проводил оперативно-розыскные мероприятия.

- В итоге удалось установить и задержать подозреваемого в совершении кражи, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Липецкой области. -. Им оказался неработающий, ранее судимый 39-летний житель города. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ (Кража).
8 570
#кража #лавочка
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Комментарии (8)

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Вопросы

2 минуты назад
Еще лавочки остались? Где взять? Скупки работают?
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Влад

13 минут назад
Без денег и без работы трудно. Помощи от государства не будет никому. Скоро таких будет больше.Останутся одни чиновники и их обслуга.
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*** - Мухин

13 минут назад
Вот это новость, браво!!!
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пляжный лев

29 минут назад
даже у пляжников скудное имущество воруют !
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гость

32 минуты назад
Угро не занимается мелкими кражами
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Хахаха

40 минут назад
С 5 мая,все это время шли розыскные мероприятия)))дело-то государственной важности.
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Поставить

44 минуты назад
ему эту скамейку в камеру ....
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Отпетушитель

48 минут назад
Вообще обнаглели ска
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