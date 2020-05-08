Происшествия
57 минут назад
Липчанин сдал в скупку пляжную лавочку
Мужчина украл металлическую конструкцию с пляжа еще в феврале. Но в мае его задержали полицейские.
Сотрудники полиции УМВД России по Липецку раскрыли кражу лавочки с пляжа НЛМК.
Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, заявление о пропаже металлической скамьи поступило от главного смотрителя Липецка еще 5 февраля. Все прошедшее время уголовный розыск проводил оперативно-розыскные мероприятия.
- В итоге удалось установить и задержать подозреваемого в совершении кражи, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Липецкой области. -. Им оказался неработающий, ранее судимый 39-летний житель города. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ (Кража).
Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, заявление о пропаже металлической скамьи поступило от главного смотрителя Липецка еще 5 февраля. Все прошедшее время уголовный розыск проводил оперативно-розыскные мероприятия.
- В итоге удалось установить и задержать подозреваемого в совершении кражи, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Липецкой области. -. Им оказался неработающий, ранее судимый 39-летний житель города. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ (Кража).
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