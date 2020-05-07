Происшествия

53 минуты назад

Липчанин стал участником смертельного ДТП под Воронежем

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#авария #ДТП
Липчанин стал участником смертельного ДТП под Воронежем

В его «МАЗ» врезалась легковушка, водитель которой погиб.

6 мая примерно в 17.30 на 225 километре дороги «Белгород-Павловск» в Ольховатском районе Воронежской области  столкнулись грузовик «МАЗ» и легковой автомобиль «Рено Меган».

- По предварительным данным, 31-летний житель Курска, управляя автомобилем «Рено Меган», выехал на встречную полосу и допустил столкновение с двигавшимся навстречу грузовиком «МАЗ» под управлением 47-летнего жителя Липецка, - сообщает пресс-служба УМВД России по Воронежской области.

Водитель легкового автомобиля погиб на месте аварии.

Фото: auto.onliner.by

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#авария #ДТП

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15 минут назад
убивают!!!
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