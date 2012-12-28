В Данкове сиделка ограбила свою 86-летнюю подопечную

Она сняла с беспомощной бабушки золотые серьги. Суд признал женщину виновной в грабеже.

В Данкове вынесен приговор 34-летней местной жительнице: 22 сентября работавшая сиделкой обвиняемая ограбила свою 86-летнюю подопечную.Воспользовавшись беспомощным состоянием женщины прикованной к постели, сиделка сняла с нее золотые серьги.Грабительнице предъявили обвинение по ч. 1 ст. 161 УК РФ (грабеж). Суд приговорил ее к 1 году колонии общего режима.