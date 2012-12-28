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8 минут назад
В Данкове сиделка ограбила свою 86-летнюю подопечную
Она сняла с беспомощной бабушки золотые серьги. Суд признал женщину виновной в грабеже.
Воспользовавшись беспомощным состоянием женщины прикованной к постели, сиделка сняла с нее золотые серьги.
Грабительнице предъявили обвинение по ч. 1 ст. 161 УК РФ (грабеж). Суд приговорил ее к 1 году колонии общего режима.
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