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218
сегодня, 18:15
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В поселках Дачном, Матырском, Новой Жизни, Заречье отключат холодную воду

22 апреля «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях — с ограничениями подачи холодной воды столкнутся потребители поселков Дачный, Матырский, Новая Жизнь, Заречье, железнодорожной станции Казинка, части района Дикого, предупредили в компании. 

С 10:00 и до окончания работ холодную воду отключат в домах №№ 7, 9, 11, 13 по улице Неделина, № 6 по улице Доватора, №№ 4, 12 по улице Мичурина, №№ 19, 26, 29, 31 по улице Светлова, №№ 13, 19 по улице Ярославской, №№ 2а, 4, 4а, 4/2, 6, 8, 8а, 12, 12а, 16, 35, 37 по улице Писарева, №№ 23б, 111, 111а, 113 по улице Асфальтной, № 5а по улице Уральской, №№ 1, 2, 3, 3а, 4, 4б, 5, 5а, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 16, 17, 17а, 17б, 18, 19, 20, 21, 21б, 22, 23, 23а по улице Энергостроителей, №№ 1, 1а, 2, 2а, 3, 4, 4б, 5, 6, 6а, 7, 7а, 7б, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13а, 14, 16, 18, 20, 22, 22а по улице Моршанской, №№ 6, 7, 8, 8б, 9, 10, 11, 12, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 43, 180 по улице Центральной, №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17в по улице Физкультурной, №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, вл. 1, 13, 19, 20 по улице Российской, №№ 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 по улице Сельскохозяйственной, № 12 по улице Таежной, №№ 33а, 35 по улице Ладыгина, № 2а по улице Железногорской, № 101 по улице Привокзальной, № 1б в переулке Виноградном. Без холодной воды в этот период также останутся жители частного сектора улиц Полетаева, Сергея Тюленина, Любови Шевцовой, Нектарной, Черешневой, Лозовой, Ивовой, Ореховой, Грушевой, Радужной, Малиновой, Ромашковой, Барабанщикова, Бахаева, Ануфриева, Папанина, Надежды, Моршанской, Физкультурной, Саратовской, Российской, Солнечной, Энергостроителей, Уральской, Сельскохозяйственной, Патриотической, Добровской, Бурлакова, Зорге, Варшавской, Олимпийской, Писарева, Постышева, Дачной, Железнодорожной, Комсомольской, Артема, Тихой, Центральной, Шаумяна, Локомотивной, Бригадной, Череповецкой, Асфальтной, Липецкой, Фабричной, Кибальчича, Морской, Ладыгина, Таёжной, Пензенской, Владимирской, Фруктовой, Калужской, Кавказской, Мурманской, Железногорской, Дополнительной, Привокзальной, Фиалковой, Васильковой, Ярославской, переулков Жасминового, Черниговского, Хвойного, Боринского, Львовского, Данковского, Витебского, Брянского, Виноградного, проезда Каштанового. 
Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды. 

отключения
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Комментарии (1)

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Сначала новые
щас научу
53 минуты назад
Свет им ещё отключите и отопление включите.
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