Погода в Липецке

9 минут назад

В Липецкой области небольшие дожди с грозами, ветрено и до +23

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#гроза
В Липецкой области небольшие дожди с грозами, ветрено и до +23

В ближайшие сутки погода в Липецкой области останется теплой. На погоду будут влиять  атмосферные фронты с юга, которые принесут кратковременные дожди, местами прогремят грозы, порывы ветра могут достигать 15-20 м/сек.  Среднесуточные температуры воздуха составят 16 градусов тепла, что на 3-4 градуса выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 6 мая в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью небольшие дожди, днем кратковременные дожди и грозы. Ветер южный, 6-11 м/сек, при грозах местами порывы до 15-20 м/сек. Температура ночью составит от 8 до 13 градусов тепла, днем будет от 18 до 23 градусов тепла.

В Липецке облачно с прояснениями, ночью небольшой дождь, днем кратковременный дождь, гроза. Температура ночью составит от 10 до 12 градусов тепла, днем ожидается от 20 до 22 градусов тепла.

День 6 мая стал самым теплым в Липецке в 1918 году, тогда в городе было +28 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1999 году – 4 градуса мороза. 


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#гроза

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