Общество
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Партизанское подполье белорусского города Лида возглавлял липчанин
Немцы раскрыли подпольщиков только в 1944 году незадолго до освобождения города.
О подвиге подпольщиков рассказало издание «Беларусь сегодня».
«Утром 27 июня 1941 года в Лиду вошли немецкие войска. Установился оккупационный режим. Весь район превратился в мощный опорный узел немцев, насыщенный живой силой и техникой врага. В оккупированном городе начался кровавый террор: фашисты добивались исполнения «нового порядка», каждые две недели на территории местной тюрьмы расстреливали по 25—30 человек — представителей интеллигенции, церкви», - пишет издание.
«В сороковые годы прошлого века Лида, как и сейчас, была важным железнодорожным узлом, через который ежедневно проходили десятки составов с различными грузами военного назначения и живой силой», — рассказывает научный сотрудник Лидского историко-художественного музея Анастасия Колодяжная. — В городе размещался немецкий гарнизон, и борьба с захватчиками, по сути, началась с первых дней оккупации. А осенью 1941-го местные патриоты, знавшие друг друга по совместной работе и учебе, бывшие военнослужащие Красной Армии начали объединяться. Центром подполья стала партийно-комсомольская группа на железнодорожном узле, которую организовали коммунист Михаил Игнатов и комсомолец Александр Климко. Со временем подпольная организация разрослась до 35 человек. В конце 1943 года в городе работали четыре самостоятельные подпольные группы: на железнодорожном узле, в авиамоторных мастерских, в немецком госпитале и даже в самом гебитскомиссариате. Подпольщики совершали диверсии на предприятиях, железной дороге, электростанции, собирали и прятали оружие, боеприпасы, оказывали помощь военнопленным, поддерживали связь с партизанскими отрядами «Искра» и «Балтиец», которые действовали на территории Лидского района.
Михаил Игнатов был простым железнодорожником. Родился в 1910 году в Липецкой области. В 1923-м окончил пять классов школы и семь лет работал в колхозе, затем — в Москве на железной дороге кондуктором, а после переезда семьи в 1931 году в город Каширу Московской области — в Каширском локомотивном депо: кочегаром, помощником машиниста, машинистом. В Воронеже окончил шестимесячные курсы машинистов паровоза, и в 1939-м командирован на работу в Западную Беларусь — в Лиду, где требовались квалифицированные специалисты-железнодорожники. Переехал вместе с семьей, которая все тяготы оккупации пережила вместе с ним в Лиде.
— Первое время молодые люди слушали приемник со сводками Совинформбюро, писали от руки листовки, проводили агитационную работу среди земляков, — рассказывает главный хранитель фондов Лидского историко-художественного музея Наталья Хотянович. — А позже, когда группа установила связь с партизанскими отрядами «Искра» и «Балтиец», имени Ворошилова, выполняли задания разведывательного и диверсионного характера. Из партизанских отрядов молодые подпольщики получали мины и взрывчатку, а также листовки, сводки Совинформбюро, экземпляры газеты «Уперад», которые распространяли среди населения. Это был большой риск»
Немцы в Лиде жили как на пороховой бочке. То и дело город сотрясали взрывы, враг нес потери.
Михаил Игнатов, работая машинистом паровоза, брал с собой в рейс мины замедленного действия, которые в пути подкладывал под другие паровозы, выводя их из строя. Ближайший соратник Игнатова комсомолец Александр Климко был коренным лидчанином, профессию получил в Белостокском железнодорожном ремесленном училище, во время войны работал слесарем в Лидском паровозном депо. А Матрена Наказных и Маша Костромина были совсем девчушками: в 1941-м окончили лидскую среднюю школу № 1. В 1940 году обе переехали в Лиду с семьями родителей, которых направили на железнодорожный узел: одна — из Липецкой области (Мария Костромина родилась в поселке носящем сегодня название Лев Толстой, Липецкой области, прим. GOROD48) другая — из Амурской. Отец Матрены Наказных работал на железной дороге вместе с Игнатовым.
Есть данные, что в 1942 году подпольщики сожгли построенное гитлеровцами вагонное депо и завод по изготовлению конструкций для бункеров и блиндажей, подорвали поворотный круг в депо. В феврале 1943-го Александр Климко и Леонид Холевинский взорвали бензосклад. Летом того же года магнитной миной, подложенной Климко, был подорван восстановленный поезд. В феврале 1944 года «неуловимые мстители» подорвали министерский салон-вагон Восточной железной дороги, уничтожили бронированный вагон на станции Лида, а также дом на улице 17 Сентября, в котором располагалась железнодорожная охрана.
Лидское подполье действовало почти до конца оккупации. Немцы предпринимали все новые и новые попытки разоблачить подпольщиков, но фортуна долгое время была на стороне молодых патриотов, которые, рискуя жизнью, боролись с фашистским режимом.
Однако весной 1944 года по подполью был нанесен сокрушительный удар. 4 мая в квартире Игнатова агенты «абвергруппы-307» арестовали связную партизанского отряда «Балтиец», которая, не выдержав пыток, раскрыла явочные квартиры подпольщиков. Очевидцы вспоминают, что в ночь арестов гестаповцы возили ее на машине опознавать боевых товарищей. Уцелели лишь несколько человек.
Михаила Игнатова забрали в гестапо прямо из депо, а к нему в квартиру направили двоих полицейских и гестаповца, чтобы забрать семью. Жене и детям Игнатова удалось сбежать, их укрыли в партизанском отряде. Гестаповцы жестоко пытали Игнатова, требуя раскрыть имена всех подпольщиков и связных, однако ничего от него не добились. 23 июня 1944 года после жестоких пыток (у него были раздроблены суставы рук, выбиты зубы, искалечены лицо и тело) Михаила Игнатова расстреляли во дворе тюрьмы. Ему было всего 33 года.
А за пять дней до освобождения Лиды, 3 июля 1944 года, в двух километрах севернее города на опушке леса (нынче — микрорайон Рыбиновского) фашисты расстреляли комсомольцев-подпольщиков — более сорока человек. Смерть встретили Александр Климко, Анатолий Качан, Матрена Наказных, Зоя и Леня Кудачевы и другие патриоты. А Маша Костромина, став бойцом отряда имени Ворошилова, принимала участие во многих операциях против гитлеровцев и погибла в бою у деревни Жемыславль Ивьевского района.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 мая 1965 года семеро участников Лидской подпольной партийно-комсомольской организации — Михаил Игнатов, Александр Климко, Анатолий Качан, Матрена Наказных, Мария Костромина, Леонид Холевинский, Леонид Кудачев — за мужество и отвагу, проявленные в борьбе против немецко-фашистских захватчиков в период Великой Отечественной войны, посмертно награждены орденом Отечественной войны I степени. Именами подпольщиков Игнатова, Качана, Климко, Костроминой, Зои и Лени Кудачевых, Наказных названы улицы города. В школах №8 и №1 города Лида работают музеи с экспозициями, посвященными подпольщикам.
«Утром 27 июня 1941 года в Лиду вошли немецкие войска. Установился оккупационный режим. Весь район превратился в мощный опорный узел немцев, насыщенный живой силой и техникой врага. В оккупированном городе начался кровавый террор: фашисты добивались исполнения «нового порядка», каждые две недели на территории местной тюрьмы расстреливали по 25—30 человек — представителей интеллигенции, церкви», - пишет издание.
«В сороковые годы прошлого века Лида, как и сейчас, была важным железнодорожным узлом, через который ежедневно проходили десятки составов с различными грузами военного назначения и живой силой», — рассказывает научный сотрудник Лидского историко-художественного музея Анастасия Колодяжная. — В городе размещался немецкий гарнизон, и борьба с захватчиками, по сути, началась с первых дней оккупации. А осенью 1941-го местные патриоты, знавшие друг друга по совместной работе и учебе, бывшие военнослужащие Красной Армии начали объединяться. Центром подполья стала партийно-комсомольская группа на железнодорожном узле, которую организовали коммунист Михаил Игнатов и комсомолец Александр Климко. Со временем подпольная организация разрослась до 35 человек. В конце 1943 года в городе работали четыре самостоятельные подпольные группы: на железнодорожном узле, в авиамоторных мастерских, в немецком госпитале и даже в самом гебитскомиссариате. Подпольщики совершали диверсии на предприятиях, железной дороге, электростанции, собирали и прятали оружие, боеприпасы, оказывали помощь военнопленным, поддерживали связь с партизанскими отрядами «Искра» и «Балтиец», которые действовали на территории Лидского района.
Михаил Игнатов был простым железнодорожником. Родился в 1910 году в Липецкой области. В 1923-м окончил пять классов школы и семь лет работал в колхозе, затем — в Москве на железной дороге кондуктором, а после переезда семьи в 1931 году в город Каширу Московской области — в Каширском локомотивном депо: кочегаром, помощником машиниста, машинистом. В Воронеже окончил шестимесячные курсы машинистов паровоза, и в 1939-м командирован на работу в Западную Беларусь — в Лиду, где требовались квалифицированные специалисты-железнодорожники. Переехал вместе с семьей, которая все тяготы оккупации пережила вместе с ним в Лиде.
— Первое время молодые люди слушали приемник со сводками Совинформбюро, писали от руки листовки, проводили агитационную работу среди земляков, — рассказывает главный хранитель фондов Лидского историко-художественного музея Наталья Хотянович. — А позже, когда группа установила связь с партизанскими отрядами «Искра» и «Балтиец», имени Ворошилова, выполняли задания разведывательного и диверсионного характера. Из партизанских отрядов молодые подпольщики получали мины и взрывчатку, а также листовки, сводки Совинформбюро, экземпляры газеты «Уперад», которые распространяли среди населения. Это был большой риск»
Немцы в Лиде жили как на пороховой бочке. То и дело город сотрясали взрывы, враг нес потери.
Михаил Игнатов, работая машинистом паровоза, брал с собой в рейс мины замедленного действия, которые в пути подкладывал под другие паровозы, выводя их из строя. Ближайший соратник Игнатова комсомолец Александр Климко был коренным лидчанином, профессию получил в Белостокском железнодорожном ремесленном училище, во время войны работал слесарем в Лидском паровозном депо. А Матрена Наказных и Маша Костромина были совсем девчушками: в 1941-м окончили лидскую среднюю школу № 1. В 1940 году обе переехали в Лиду с семьями родителей, которых направили на железнодорожный узел: одна — из Липецкой области (Мария Костромина родилась в поселке носящем сегодня название Лев Толстой, Липецкой области, прим. GOROD48) другая — из Амурской. Отец Матрены Наказных работал на железной дороге вместе с Игнатовым.
Есть данные, что в 1942 году подпольщики сожгли построенное гитлеровцами вагонное депо и завод по изготовлению конструкций для бункеров и блиндажей, подорвали поворотный круг в депо. В феврале 1943-го Александр Климко и Леонид Холевинский взорвали бензосклад. Летом того же года магнитной миной, подложенной Климко, был подорван восстановленный поезд. В феврале 1944 года «неуловимые мстители» подорвали министерский салон-вагон Восточной железной дороги, уничтожили бронированный вагон на станции Лида, а также дом на улице 17 Сентября, в котором располагалась железнодорожная охрана.
Лидское подполье действовало почти до конца оккупации. Немцы предпринимали все новые и новые попытки разоблачить подпольщиков, но фортуна долгое время была на стороне молодых патриотов, которые, рискуя жизнью, боролись с фашистским режимом.
Однако весной 1944 года по подполью был нанесен сокрушительный удар. 4 мая в квартире Игнатова агенты «абвергруппы-307» арестовали связную партизанского отряда «Балтиец», которая, не выдержав пыток, раскрыла явочные квартиры подпольщиков. Очевидцы вспоминают, что в ночь арестов гестаповцы возили ее на машине опознавать боевых товарищей. Уцелели лишь несколько человек.
Михаила Игнатова забрали в гестапо прямо из депо, а к нему в квартиру направили двоих полицейских и гестаповца, чтобы забрать семью. Жене и детям Игнатова удалось сбежать, их укрыли в партизанском отряде. Гестаповцы жестоко пытали Игнатова, требуя раскрыть имена всех подпольщиков и связных, однако ничего от него не добились. 23 июня 1944 года после жестоких пыток (у него были раздроблены суставы рук, выбиты зубы, искалечены лицо и тело) Михаила Игнатова расстреляли во дворе тюрьмы. Ему было всего 33 года.
А за пять дней до освобождения Лиды, 3 июля 1944 года, в двух километрах севернее города на опушке леса (нынче — микрорайон Рыбиновского) фашисты расстреляли комсомольцев-подпольщиков — более сорока человек. Смерть встретили Александр Климко, Анатолий Качан, Матрена Наказных, Зоя и Леня Кудачевы и другие патриоты. А Маша Костромина, став бойцом отряда имени Ворошилова, принимала участие во многих операциях против гитлеровцев и погибла в бою у деревни Жемыславль Ивьевского района.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 мая 1965 года семеро участников Лидской подпольной партийно-комсомольской организации — Михаил Игнатов, Александр Климко, Анатолий Качан, Матрена Наказных, Мария Костромина, Леонид Холевинский, Леонид Кудачев — за мужество и отвагу, проявленные в борьбе против немецко-фашистских захватчиков в период Великой Отечественной войны, посмертно награждены орденом Отечественной войны I степени. Именами подпольщиков Игнатова, Качана, Климко, Костроминой, Зои и Лени Кудачевых, Наказных названы улицы города. В школах №8 и №1 города Лида работают музеи с экспозициями, посвященными подпольщикам.