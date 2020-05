«Программа передач на завтра»: что посмотреть в сети 2 мая

Майли Сайрус и Джулия Робертс, Наоми Кэмпбелл и Куинси Джонс – эти и другие звезды в 24-часовом благотворительном марафоне. Лидер группы «Руки вверх!» Сергей Жуков читает сказки. Экскурсия по дому Фриды Кало и ппрогулка по Петербургу с литературными героями. Спектакли, экскурсии, концерты – все это можно посмотреть в Сети 2 мая.



«Аида» Джузеппе Верди, записанная для телевизионного показа в январе 1985 года, стала последним оперным спектаклем в карьере великой Леонтины Прайс – символа эпохи не только в партии Аиды, но и в творческом облике The Metropolitan Opera. Прайс – первая афроамериканка, признанная дивой в этом влиятельном оперном доме, до того активно отторгавшем чернокожих певцов. Запись прощального спектакля сохранила не только наполненный глубокий голос с бесконечно долгими фразами, но и почти пятиминутную овацию после арии Oh patria mia.Онлайн-марафон The Call to Unite – это масштабная 24-часовая трансляция , которая соберет большое количество артистов и активистов. Среди артистов обещают быть Аланис Морисстет, Куинси Джонс, Коммон, Майли Сайрус и другие, среди спикеров — Билл Клинтон, Мария Шрайвер, Опра, Наоми Кемпбелл, Джулия Робертс и еще пара десятков знаменитостей. Марафон начнется в 03:00 по московскому времени. В ходе трансляции при желании можно сделать пожертвование, которое пойдет в один из благотворительных фондов.Московский театр юного зрителя в 12:00 приглашает на спектакль «Золотой петушок» по сказке Пушкина.Липецкая филармония в 13:00 покажет музыкальную сказку «Золушка», которую разыграет Липецкий государственный оркестр русских народных инструментов.Сообщество «Большая перемена» в 14:00 приглашает на онлайн-лекторий : «Коллайдер 21 века. От малого к великому». Стрим проведёт Никита Сидоров — инженер-программист Объединенного института ядерных исследований, член коллаборации эксперимента STAR.Прогуляться по Лагушу – небольшому городку на юге Португалии – можно во время онлайн-прогулки с порталом JoinPRO в 14:00. Лагуш - крошечно-игрушечный городок, пожалуй, один из красивейших и популярнейших курортов юга Португалии. Но уникален он не только пляжами и красотой старого города, но и своей историей. Лагуш стал отправной точкой Великих географических открытий XV века, изменившие навсегда ход истории и судьбу человечества.Лидер группы «Руки вверх!» Сергей Жуков запустил подкаст, в котором читает детские книги – новые выпуски появляются на странице «ВКонтакте». Певец напоминает слушателям, что аудио-сказки — прекрасный формат, который позволяет глазам ребёнка отдохнуть от экрана телефона или планшета. Сергей Жуков сам пишет музыку к каждой из сказок.ТЮЗ имени Брянцева в 15:00 откроет доступ к постановке «Снегурушка» Михаила Бартенева. Сказка откроет знакомых персонажей с необычной стороны. Например, почему Дед Мороз должен быть обязательно добрым волшебником, Баба-Яга - злой и коварной старухой?Музей Востока в 15:00 проведет онлайн-лекцию «Кайтагские вышивки» посвященную особенному типу вышивок, которые создавали в Дагестане с конца XVII и до середины XIX веков. На долгий период времени эти вышивки были забыты. Неожиданно они вышли в свет в 70-х годах XX века и сразу же получили признание как новый вид искусства. Сегодня в России их можно увидеть лишь в нескольких музеях, за рубежом они хранятся в основном в Турции, Англии, Италии и США. Возродить древнее почти утраченное искусство помогли российские реставраторы.Международный театральный фестиваль стран СНГ и Балтии в 17:00 покажет спектакль Русского театра драмы имени Чехова из Риги «Не все коту масленица» по пьесе Александра Островского. Это одно из самых веселых произведений драматурга.Пермский «Театр-Театр» покажет в 17:00 свою историю для самых маленьких – «Эми в стране снов» по пьесе Вячеслава Тимошина. Здесь есть рыжий клоун и кукла с сиреневыми волосами, полеты и превращения, а также разноцветные сны. В спектакле также участвует детский цирковой коллектив.Их коллеги, пермский театр оперы и балета в 17:00 приглашают на просмотр балета «Евгений Онегин» Петра Чайковского по произведению Александра Пушкина. Чайковский не считал своего «Евгения Онегина» оперой — он определил жанр партитуры как «лирические сцены», тем самым пытаясь уйти как от сравнений своей интерпретации с великим романом в стихах, так и от чрезмерной оперной помпезности. Сценография спектакля соответствует стилистике пушкинских черновиков — с убегающими из-под пера строками и набросками портретов на полях. Всё действие происходит в библиотеке, среди огромных белых стеллажей.Дом-музей Фриды Кало в Мексике приглашает на виртуальную экскурсию, вы увидите, где знаменитая мексиканская художница провела большую часть своей жизни. Во время виртуальной экскурсии можно увидеть оригинальную мебель времен Кало, а также ее личные вещи: традиционные мексиканские платья, причудливо вышитые блузки и юбки ярких расцветок — всего более 300 предметов, принадлежавших художнице. В спальне можно найти протез ноги, сделанный Кало на заказ после того, как в 1953 году она потеряла правую ногу.Дмитрий Маликов, который недавно отметил юбилей, даст онлайн-концерт «#Внезапно50» на Okko – выступление начнется в 17:00. Вы услышите самые популярные композиции музыканта с конца 80-х и по сегодняшний момент. В эфире прозвучат хиты «До завтра», «Ты моей никогда не будешь», «Ты одна, ты такая», «Танцуй, моя любовь», а также редкие инструментальные композиции. Зрителям также представится возможность пообщаться с музыкантом.Казахстанский театр ARTиШОК и театр «Ильхом» представят театральный сериал ARS LONGA (искусство вечно) – премьера первой серии пройдет в 18:00 по московскому времени на YouTube-каналах театров. Этот сериал создан в zoom формате, по пьесе известного российского драматурга Михаила Дурненкова ARS LONGA. Сама пьеса о том, как небольшая театральная труппа взялась заработать денег на новую постановку, снимая сериал с сомнительным сюжетом. Сериал по сюжету пьесы досняли, но не без приключений.Московский губернский театр в 18:00 приглашает на трансляцию спектакля «Нашла коса на камень», который поставил Сергей Безруков. В главной роли – Дмитрий Дюжев.Липецкий драматический театр на Соколе в рамках марафона спектаклей о войне в 18:00 покажет постановку «Ворон» Воронежского академического театра драмы. Содержание спектакля составляют песни известных бардов о Великой Отечественной войне. Он будет интересен и людям старшего поколения, и детям мирного времени.Музей-усадьба Семенова Тянь-Шаньского предлагает онлайн-экскурсии из цикла «Усадебные истории» – сейчас можно посмотреть восемь таких экскурсий, которые посвящены интересным экспонатам усадьбы Семенова-Тян-Шанского, растениям в парке знаменитого географа, его памятникам, усадебному дому и реке Ранова.Российский академический молодежный театр в 19:00 выложит в доступ видеозапись постановки Владимира Богатырева по текстам Вячеслава Кондратьева и Варлама Шаламова «Жизнь одна» к 75-летию Победы: пронзительный спектакль о сломанных судьбах и несломленных людях, о тех, чья юность оказалась полна несбывшихся надежд и неслучившейся любви. Кроме того, здесь открыты все три части «Берега утопии» Тома Стоппарда, «Портрет» по повести Гоголя и другие спектакли.Московский художественный театр имени Чехова в 19:00 выложит архивную запись спектакля «Так победим!» Михаила Шатрова в постановке Олега Ефремова. Постановка описывает один день из жизни Ленина – 18 октября 1923 года. В роли Ленина – Александр Калягин.Малый драматический театр запустил цикл «Отражения» с показами архивных спектаклей. В 19:00 можно увидеть постановку «Долгое путешествие в ночь» Юджина О’Нила. Произведение рассказывает о том, что творится внутри семьи знаменитого актера, раскрывает изнанку блеска преуспевшего человека, открывая картину тотального одиночества, вырастающего из самой сердцевины семьи – этого мнимого уголка человеческой теплоты и спокойствия. Здесь все стремятся любить друг друга, но, сами того не желая, причиняют боль.«Призраки Петербурга» - это литературный курс с авторской интерпретацией классических и современных произведений – Санкт-Петербург здесь покажут в контексте русской литературы – от Пушкина до современных авторов. Большинство произведений знакомы еще со школы, теперь их можно увидеть с необычной стороны. Все видео сняты в темное время суток, чтобы передать атмосферу и дух мистического литературного Петербурга. Автор проведет вас по местам, в которых жили писатели и их герои, а с помощью квадрокоптера вы подниметесь над городом и рассмотрите контекст истории с высоты птичьего полета. Материалы курса доступны всем желающим, бесплатная регистрация требуется, если хотите получить доступ к заданиям.Театр драмы имени Толстого в 19:00 покажет комедию «Академия смеха» по пьесе Митани. События происходят в 40-е годы прошлого века, хотя материал написан недавно. Действующих лиц двое – драматург и цензор. Фабула такова: цензора постоянно не устраивает то один, то другой сюжетный поворот в пьесе незадачливого драматурга, он снова и снова требует изменить что-то, – иначе спектакль рискует никогда не попасть на подмостки. Всё переписать нужно за ночь – время не терпит, однако изо дня в день к комедиографу возникают всё новые и новые претензии. В итоге – совместными усилиями у них получается совершенно невообразимая и абсурдная вещь.Елецкий драматический театр «Бенефис» в 19:00 начнет трансляцию спектакля «Дядюшкин сон» по повести Достоевского. Эту анекдотическую историю из жизни провинциального городка писатель создал во время пребывания в Семипалатинске. В ней есть гоголевский гротеск и сатира, а сама повесть стала началом масштабных будущих полотен писателя.Хип-хоп группа «Грязь» в 19:00 выступит на своем YouTube-канале . Группа из Могилева сыграет очень большую программу. На этом концерте группа будет общаться со своими фанатами, отвечать на вопросы.Российская рок-группа «Черный государь» проведет стрим в прямом эфире. Стрим начнется в 20:00.