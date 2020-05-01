«Программа передач на завтра»: что посмотреть в сети 2 мая

Майли Сайрус и Джулия Робертс, Наоми Кэмпбелл и Куинси Джонс – эти и другие звезды в 24-часовом благотворительном марафоне. Лидер группы «Руки вверх!» Сергей Жуков читает сказки. Экскурсия по дому Фриды Кало и ппрогулка по Петербургу с литературными героями. Спектакли, экскурсии, концерты – все это можно посмотреть в Сети 2 мая.

