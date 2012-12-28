В Липецке есть футбольная команда, которая проиграла один раз за 5 лет. Она взяла уже более десятка трофеев
Погода в Липецке
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41 минуту назад
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Липецкая область достигнет пика холода
С 29 апреля температура воздуха начнет расти.
Среднесуточные температуры воздуха составят: 28 и 29 апреля – 4-7 градусов тепла, что на 4-7 градусов ниже нормы, 30 апреля –11 градусов тепла, что на 1 градус ниже нормы.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 28 апреля в Липецкой области будет переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-западный, ночью слабее, 5-10 м/сек, днем немного усилится – до 8-13 м/сек, днем местами порывы до 15-17 м/сек. Ночью будут заморозки до -5, днем температура – от +6 до +11 градусов.
В Липецке переменная облачность, без существенных осадков. Температура ночью будет от -1 до -3 градусов, днем – от +9 до +11 градусов.
День 28 апреля стал самым теплым в Липецке в 2013 году, тогда в городе было +27. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1930 году – 6 градусов мороза.
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