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55 минут назад
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В Липецкой области обнаружено восемь поддельных купюр

Пять из них — пятитысячные.

В первом квартале этого года в банковском секторе Липецкой области обнаружено восемь поддельных банкнот. Это в 2,3 раза меньше, чем за то же время прошлого года.

«Основная доля подделок пришлась на пятитысячные купюры: с января по март выявлено пять таких банкнот. По сравнению с первым кварталом 2024 года количество фальшивок этого номинала снизилось более чем в три раза. Также в первом квартале 2025 года эксперты вывели из обращения три поддельные купюры номиналом 1000 рублей», — сообщает пресс-служба липецкого отделения Банка России.
фальшивомонетчики
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Комментарии (1)

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33 минуты назад
При нынешних ценах пора уже 50 000 купюры вводить....
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