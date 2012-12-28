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Происшествия
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55 минут назад
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В Липецкой области обнаружено восемь поддельных купюр
Пять из них — пятитысячные.
«Основная доля подделок пришлась на пятитысячные купюры: с января по март выявлено пять таких банкнот. По сравнению с первым кварталом 2024 года количество фальшивок этого номинала снизилось более чем в три раза. Также в первом квартале 2025 года эксперты вывели из обращения три поддельные купюры номиналом 1000 рублей», — сообщает пресс-служба липецкого отделения Банка России.
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