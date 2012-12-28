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Открыт прием заявок на Всероссийский форум для юных айтишников «Область будущего»

Для участников образовательного форума готовятся три смены: «Первые в IT», «IT-город» и «IT-искусство».

Всероссийский молодежный образовательный форум «Область будущего» пройдёт в Липецкой области со 2 по 13 сентября. Регистрация на форум уже открыта  на платформе «Росмолодежь.События», ее смогут пройти все желающие в возрасте от 14 до 35 лет, интересующиеся IT-технологиями. 

Для погружения в мир технологий будут организованы три тематические смены, которые объединят 400 участников: «Первые в IT» (2–5 сентября) — для тех, кто готов развивать свои компетенции в IT, «IT-ГОРОД» (2–6 сентября) — для тех, кто разрабатывает приложения, занимается киберспортом, анализом данных и кибербезопасностью, «IT-ИСКУССТВО» (9–13 сентября) — для творцов цифрового искусства, дизайнеров виртуальных миров и VR/AR-разработчиков. Участники форума смогут не только «прокачать» IT-навыки и получить новые знания, но и внести вклад в IT-сектор региона — попутно выиграть грант на реализацию разработанных на форуме проектов.

Сфера информационных технологий активно развивается в регионе. В прошлом году на базе «Прометея» был открыт круглогодичный молодежный образовательный центр «Технологии» с основным направлением деятельности «обучение информационным технологиям». Действуют порядка полутора сотен центров «Точка роста», где ученики знакомятся с современными технологиями и могут изучать робототехнику, VR-технологии, 3D-моделирование и другие дисциплины. А уже традиционный форум «Область будущего», участники которого проходят серьезный образовательный и практический интенсив в сфере IT, с 2023 года проводится в рамках платформы Росмолодежь. 

По мнению губернатора Липецкой области Игоря Артамонова, такие тематические смены для ребят — это возможность получить не только новые знания и навыки, но и практический опыт командной работы, нужный в такой перспективной и стремительно развивающейся сфере, как IT. 

«С поддержкой президента продолжим создавать яркие впечатления для детей и подростков, делать каждый их день насыщенным, творческим и интересным», — рассказал в своём Telegram-канале Игорь Артамонов.

Фото пресс-службы правительства Липецкой области
«Область будущего»
форум
IT
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Комментарии (2)

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Сначала новые
Мила айтишница
39 минут назад
Вау! Круто, и по возрасту подходу! Зарегаюсь обязательно! Спасибо за данный форум
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А где
49 минут назад
Работяги будущие.Токари,хлеборобы,слесаря?
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