Каршеринговый автомобиль проехал улицу Катукова навстречу потоку

По словам очевидцев, водитель также штурмовал клумбы.

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Вечером 26 апреля в Липецке по встречной полосе улицы Катукова двигался каршеринговый автомобиль.Судя по записи авторегистратора, водитель автомобиля практически полностью проехал улицу и вернулся в свой поток лишь после кольцевой развязки Катукова и Московской, после чего отправился в сторону села Косыревка, проскочив кольцо у микрорайона «Елецкий».Автор видеорегистратора предположил, что водитель белого автомобиля с каршеринговой раскраской был явно не в себе, возможно по причине опьянения. Ведь на пути он штурмовал даже клумбы.Одно радует, такая езда не осталась без внимания правоохранительных органов — по словам очевидца, в тот же вечер водителя белого автомобиля остановили сотрудники ДПС.