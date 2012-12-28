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Каршеринговый автомобиль проехал улицу Катукова навстречу потоку
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41 минуту назад
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Каршеринговый автомобиль проехал улицу Катукова навстречу потоку

По словам очевидцев, водитель также штурмовал клумбы.

Вечером 26 апреля в Липецке по встречной полосе улицы Катукова двигался каршеринговый автомобиль.

Судя по записи авторегистратора, водитель автомобиля практически полностью проехал улицу и вернулся в свой поток лишь после кольцевой развязки Катукова и Московской, после чего отправился в сторону села Косыревка, проскочив кольцо у микрорайона «Елецкий».

Автор видеорегистратора предположил, что водитель белого автомобиля с каршеринговой раскраской был явно не в себе, возможно по причине опьянения. Ведь на пути он штурмовал даже клумбы.

Одно радует, такая езда не осталась без внимания правоохранительных органов — по словам очевидца, в тот же вечер водителя белого автомобиля остановили сотрудники ДПС.
правила дорожного движения
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