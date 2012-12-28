Общество
443
41 минуту назад
1
Каршеринговый автомобиль проехал улицу Катукова навстречу потоку
По словам очевидцев, водитель также штурмовал клумбы.
Судя по записи авторегистратора, водитель автомобиля практически полностью проехал улицу и вернулся в свой поток лишь после кольцевой развязки Катукова и Московской, после чего отправился в сторону села Косыревка, проскочив кольцо у микрорайона «Елецкий».
Автор видеорегистратора предположил, что водитель белого автомобиля с каршеринговой раскраской был явно не в себе, возможно по причине опьянения. Ведь на пути он штурмовал даже клумбы.
Одно радует, такая езда не осталась без внимания правоохранительных органов — по словам очевидца, в тот же вечер водителя белого автомобиля остановили сотрудники ДПС.
1
0
0
1
3
Комментарии (1)