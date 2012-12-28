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973
45 минут назад
4

Стеклянные цветы

Садоводы проснулись и ужаснулись — все замерзло.

Прогнозы синоптиков сбылись, столбики термометров сегодня ночью опустились до обещанных —5. Утром садоводы вышли на свои участки и ужаснулись. Как написал один из наших подписчиков, живущий неподалеку от Липецка, в грязинском районе: «Всё в кисель. Даже листья на грушах и яблонях. На цветах льдинки».

А читательница из Чаплыгина прислал видео с замерзшими до состояния остекленения тюльпанами».

В предстоящую ночь синоптики снова обещают заморозок.
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Комментарии (4)

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Виктория
1 минуту назад
Сегодня воскресенье в ночь на понедельник ожидается заморозки до минус 5 градусов короче в этом году не чего не будет не груш не яблок не абрикос не вишни .
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кит
9 минут назад
В районе аэропорта вышел в 2 ночи - было -2 ,и в три -тоже -2 .Только что посмотрел в саду-вроде все цело !
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Добринка
10 минут назад
В детстве у нас был большой сад: яблони, смородина, вишня. Когда обещали заморозки, мой папа не спал всю ночь, жог костры, одымлял сад. Все соцветия сохранялись, летом собирали вишню, смородину, осенью яблоки. Царствие небесное моему папе Василию.
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колхозан
30 минут назад
Главное, что картоха еще не взошла.
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