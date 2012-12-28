Стеклянные цветы

Садоводы проснулись и ужаснулись — все замерзло.

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Прогнозы синоптиков сбылись, столбики термометров сегодня ночью опустились до обещанных —5. Утром садоводы вышли на свои участки и ужаснулись. Как написал один из наших подписчиков, живущий неподалеку от Липецка, в грязинском районе: «Всё в кисель. Даже листья на грушах и яблонях. На цветах льдинки».А читательница из Чаплыгина прислал видео с замерзшими до состояния остекленения тюльпанами».В предстоящую ночь синоптики снова обещают заморозок.