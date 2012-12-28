Мошенники заставили жителя Елецкого района пять дней переводить им деньги – исчезли более 3 миллионов рублей
Выходные в Липецке: первая Библионочь, день рождения клуба комедии и наконец-то настоящий футбол
В Липецке есть футбольная команда, которая проиграла один раз за 5 лет. Она взяла уже более десятка трофеев
В Липецке есть футбольная команда, которая проиграла один раз за 5 лет. Она взяла уже более десятка трофеев
Общество
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45 минут назад
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Стеклянные цветы
Садоводы проснулись и ужаснулись — все замерзло.
А читательница из Чаплыгина прислал видео с замерзшими до состояния остекленения тюльпанами».
В предстоящую ночь синоптики снова обещают заморозок.
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