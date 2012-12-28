Игорь Подзоров: «Любая ярко выраженная позиция лучше принципа «моя хата с краю»

Ремонт дорог и пешеходных дорожек, детские городки, освещение — такие приоритеты выбрали жители 16-го микрорайона на встрече со своим депутатом.





64-я гимназия — сердце 16-го микрорайона. Именно поэтому в ее актовом зале собрались активные жители 18-го избирательного округа, чьи интересы в Липецком горсовете представляет депутат Игорь Подзоров.У этой встречи, названной депутатом стратегической сессией, было две темы. Первая — развитие общественного самоуправления через Клуб городского жителя, общественную организацию при горсовете, объединяющую председателей ТОС, старших по домам и просто неравнодушных липчан. Вторая — распределение пяти миллионов рублей, дополнительно выделенных каждому из 36 избирательных округов губернатором для решения точечных проблем благоустройства.Оказалось, минимум каждый четвертый житель округа знает о Клубе городского жителя. «Это организация, объединяющая людей, которым не все равно. Это те люди, кто желает видеть свой двор и свой город красивым», — сказал Игорь Подзоров.В качестве примера борьбы разных мнений депутат привел историю со строительством пешеходной дорожки от остановки «Юных Натуралистов» вдоль 25-го и 27-го домов по проспекту Победы к 38-му дому на Мичурина. Проект дался с трудом, ведь часть жителей улиц была «за», часть — категорически «против», а некоторым было, как оказалось, все равно. «Не надо быть такими людьми. Лучше иметь аргументированную точку зрения и ее отстаивать, чем молчать. Любая ярко выраженная позиция лучше принципа «моя хата с краю».— Дорожку мы сделали, но часть деревьев во время стройки пришлось срубить. С меня жители взяли обещание компенсировать потерянное, и я его выполнил. На субботнике мы посадили 64 дерева. И те, кто был категорически против дорожки, пришли на субботник сажать эти деревья! Теперь мы будем следить за саженцами. Я пообещал, что эти деревья мы польем и не раз, чтобы они прижились.Депутат рассказал и о других делах, которые удалось сделать вместе с мэрией и общественниками в прошлом году. У 64-й гимназии со стороны улицы Мичурина обновили освещенный пешеходный переход — установлены фонари с высокой светоотдачей. Преобразился дом на Неделина, 55. Дом — по региональной программе капремонта, двор — по муниципальной «Мой двор». По словам депутата, жители пережили период обычных стартовых волнений, конфликта «отцов и детей»: пожилые хотели получить место тихого отдыха, молодежь — парковки. «Но победила не молодость, победило согласие. Активная позиция и тех, и других привела к компромиссу. Люди сумели договориться — и все получили свое: и парковки, и места тихого отдыха.— В этом году преобразится двор на Мичурина, 38. Я только что оттуда. Там подрядчик уже демонтировал старое игровое и детское оборудование, чтобы установить все новое.Игорь Подзоров сообщил, что в этом году от губернатора каждый избирательный округ получил на локальное благоустройство по наказам избирателей сразу 10 миллионов рублей, на пять больше, чем в прошлом году.— Пять мы вместе с вами уже распределили. Самый важный проект — будет отремонтирован проезд через дворы по проспекту Победы от дома №3 до дома №21. Этой убитой дорогой пользуются жители всего 16-го микрорайона. В марте самые ужасные ямы заделала муниципальная дорожная организация, но к концу лета, началу осени, на всем этом проезде появится новый асфальт. Также в районе 64-й гимназии и бывшего 122-го детского сада появится сеть уличного освещения. Дорога в школу для детей и их родителей станет безопасной.После этого Игорь Подзоров пригласил всех, кто пришел на встречу, еще раз поучаствовать в распределении городского бюджета — определить, на что потратить дополнительные пять миллионов.— Вам нужно решить, что важнее. Выбрать три вида благоустройства и объяснить, почему.Активисты распределились по командам за отдельными столиками. Они получили карточки с девятью приоритетами избирательного округа. Заполнили их в ходе дискуссий. После чего команды рассказали о своем выборе.Первым микрофон взял председатель ТОС «Урожай» Владимир Бабин. Он сказал, что в его команде были жители разных домов. Но мнение у всех одно: ремонт дорог и проездов, пешеходных зон, ямочный ремонт во дворах и освещение.— И лавочки! — добавила женщина из его команды, жительница 25-го дома по проспекту Победы. — Нам Уваркина еще обещала лавочки поставить!Другой стол выбрал озеленение, установку детского и спортивного оборудования, а также ямочный ремонт во дворах. «Капитан» от него очень эмоционально описала проезд у дома, в котором живет: сплошные ямы! «Дети бьются на велосипедах и самокатах, осенью спотыкаются, падают в грязь».— Я живу на проспекте Победы, 11. Жители нашего двора активно включились в предварительный этап по отбору в программу «Мой двор!». Территория у нас зеленая, светлая, просторная, но все спортивное и детское оборудование, на котором выросла я, пришло в негодность. Но я озвучу то, к чему единогласно пришли все мои соседи по столу: ямочный ремонт, освещение, детское и спортивное оборудование.— Наши приоритеты те же: спортивная площадка, освещение, ремонт дорог.— Магистральные дороги – это артерии и вены города. А внутридворовые проезды — его капилляры. Это в целом приоритет нашего округа. Плюс установка детского и спортивного оборудование. И еще от нашей команды консолидировано — парковки! Это актуальная проблема.Игорь Подзоров предложил активистам присоединиться к чату округа, чтобы писать туда обо всем, что кого волнует. «В чате есть я и мои помощники. Пишите, и мы вам обязательно ответим».Но кто-то задавал вопросы по старинке, вслух, благо депутат всех внимательно слушал. Также директор 64-й гимназии Валерия Кушникова, воспользовавшись случаем, рассказала о планах капремонта в 2026 году фасада, кровли и системы отопления и о полном апгрейде в 2027-м бывшего 122-го детсада, который занимают ученики 1-4 классов гимназии. Она же поблагодарила депутата за «неравнодушие к нашим просьбам». «На моей жизни это единственный депутат, который реально помогает гимназии».Кстати, Валерия Кушникова попыталась оградить депутата от вопросов избирателей, но Подзоров осек такую попытку. «Здесь как у нас в горсовете — вроде решаем общие проблемы, но каждый поднимает руку и задает вопросы власти по своему округу. Ведь если не сказать, кто тебя услышит?»— А есть, у кого какой-то прямо крик души? — обратился Игорь Подзоров к собравшимся.Он был. И совершенно не по тем темам, которые обсуждали.— Речь о культуре выгнула собак. Несмотря на запрет, собак приводят на территорию гимназии, ведь в ее ограде есть проломы. Дети на субботниках вынуждены собирать подарочки от животных. В свое время в районе убрали голубятни. За это спасибо. Что теперь делать с собаками? Может, расставить в районе специальные урны? — поинтересовалась молодая мама.Игорь Подзоров рассказал, что в нескольких микрорайонах по наказам избирателей появись площадки для выгула собак. И вспомнил историю о неудачной инициативе с собачьими урнами, которую пыталась внедрить одна инициативная группа. Она провалилась потому, что деятельные горожане растащили мешочки и совочки от этих урн. «На том эксперимент обучению культуре выгула собак общественники и закончили. Но если есть инициатива о создании площадки для выгула собак, мы ее обязательно рассмотрим.— Наш округ — это уже старый Липецк, домам в нем — по 40-50 лет. С одной стороны, это достаточно обжитой район и очень зеленый. Много деревьев, палисадники утопают в цветах и кустарниках. Но проблемы в нем те же, что и в других округах. Некоторые были заложены еще на стадии градостроительного проектирования, когда, например, на многоэтажку было две-три личных машины, а сейчас в каждой второй семье есть машина. У нас есть дом на Мичурина, 34, который построили вообще без парковок. Но мы с активными жителями знаем, как решать проблемы. И все остальные жители быстро понимают, что все то, что делается — для их блага, — сказал в конце стратегической сессии Игорь Подзоров.