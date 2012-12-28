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51 минуту назад

Неделю экологии провели в Центре карьеры НЛМК

Еженедельные тематические недели стали традиционными для школьников и студентов. Их уже посетили более 450 человек.

В Центре карьеры НЛМК прошла неделя экологии — образовательный проект от липецких металлургов. В один из дней ее участниками стали девятиклассники экологического лицея № 66. Для начала им рассказали, чем комбинат отличается от завода и продемонстрировали на интерактивных стендах, как руда со Стойленского горно-обогатительного комбината превращается в агломерат, а уголь в кокс, после чего с известняком или доломитом как в слоеном пироге они готовятся в доменной печи и на выходе получается чугун и доменный щебень. После чего чугун становится сталью. Каждый из этих материалов школьники подержали в руках.  

Металлургическое производство не может существовать без экологической службы, поэтому школьникам показали мобильную экологическую лабораторию НЛМК. Она в ежедневном режиме контролирует состояние атмосферного воздуха по 26-ти показателям. За год она отбирает около тысячи проб воздуха. Все детали работы школьникам рассказала инженер мобильной  лаборатории Светлана Страхова.

— С детьми всегда приятно работать. Сегодня они хотели знать, насколько чистый воздух в центре города, где много машин. И сами убедились — превышения ПДК нет. Я считаю, что такая просветительская работа важна для всех: мы слышим детей, рассказываем о своей работе, они получают интересующую их информацию, расширяют кругозор, — сказала после встречи со школьниками Светлана Страхова.

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Затем школьникам рассказали об особенностях использования воды и в промышленности. НЛМК ежегодно использует около двух миллиардов кубометров воды, что приблизительно равно по объему 14-ти Матырским водохранилищам. Но что еще более интересно, с  2009 года комбинат перешел на замкнутый цикл промышленных стоков, т.е. вода после очистки возвращается обратно в производство. А в этом году предприятие начнет использовать очищенные бытовые стоки: собственные — это столовые и душевые, а также всего  Левобережья Липецка. Это, кстати, до 15% от всей канализации областного центра. Ребятам не только рассказали, но и показали, как происходит очистка воды на комбинате и что такое замкнутый водооборотный цикл. В этом помог открытый урок химии. На котором с помощью макетов и опытов, удалось закрепить знания на практике.

И.о. директора по экологии и климату Группы НЛМК Сергей Евсеев рассказал о том, как работают аспирации доменных печей (системы, улавливающие пыль), что такое мобильные системы пылеподавления, и как комбинат решил вопрос запаха сероводорода. Это один из самых значимых экологических проектов прошлого года: комбинат исключил образование неприятного запаха от своих источников.  Ежегодно на экологические проекты НЛМК направляет свыше 11 миллиардов рублей, а всего за последние 20 лет НЛМК инвестировал в них 127 миллиардов рублей. 

Гости центра интересовались не только промышленной, но и бытовой экологией. У Сергея Евсеева спросили, как может каждый липчанин сделать город чище?

— Золотое правило экологии в том, чтобы меньше потреблять. Т.е. если вы будете использовать многоразовые стаканчики для кофе, или сумки-шопперы вместо целлофановых пакетов, покупать напитки в стекле, а не в пластике — вы внесете существенный вклад в защиту окружающей среды. Ну и, конечно, нужно высаживать деревья. Кстати, у комбината один из самых высоких «зеленых» показателей в России – озеленено 25% от всей его территории. И в этом году НЛМК с помощью волонтеров и фонда «Милосердие» собирается высадить в Липецке свыше 3000 деревьев, — сказал Сергей Евсеев и пригласил школьников на «зеленые» акции комбината.

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Своими впечатлениями поделилась девятиклассница Анна Шулунова. Она  еще не определилась с планами на жизнь, но опыты с водой во время обучающей программы не оставили ее равнодушной к промышленной экологии.

— Я считаю работу металлургов интересной и непростой. Сегодня я много узнала о воде и ее свойствах, было интересно наблюдать за экспериментами. Мне в принципе интересна химия, поэтому я была бы не против в будущем связать свою профессиональную деятельность с этим направлением, — сказала Анна Шулунова.

А вот некоторые ее одноклассники решили не задерживаться в школе и пойти в техникумы. Вероника Матвеева знакома с промышленностью по работе своего отца.  Более углубленно о металлургии она узнала сегодня впервые.

— Мне понравилось держать в руках руду, это необычно и познавательно. После девятого класса думаю пойти учиться в техникум на металлургическую специальность, это интересно и перспективно, — поделилась своими планами школьница.

Павел Горькаев не определился, пойдет он в  11 класс, или в техникум, но точно знает, что  хочет продолжить семейные традиции и пойти в металлурги, как его отец — разливщик стали. 

— Пока думаю, куда пойти работать, может и по стопам отца. Хотя сегодня заинтересовало прокатное производство. Но для начала пойду в металлургический колледж, — уверен будущий металлург.

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Начальник отдела дирекции по персоналу НЛМК Ирина Титова отметила, что желание школьников пойти в колледжи после девятого класса становится определенным трендом. Этому способствует и тот факт, что для поступления достаточно сдать в школе только два выпускных экзамена, а еще играют роль стипендии НЛМК и гарантированное трудоустройство.

Тематические недели в Центре карьеры НЛМК заинтересовали образовательные учреждения: по словам Ирины Титовой, их посетили уже около 450 школьников и студентов, а с момента открытия  Центра карьеры здесь побывали больше 2000 юных липчан.

— К нам приходят школьники и студенты два раза в день, знакомятся с производственной цепочкой и узнают о разных направлениях работы предприятий. Мы уже провели неделю цифровизации, теперь неделя экологии, впереди недели металлургии, логистики, машиностроения. Все это для того, чтобы показать масштаб отрасли и возможности развития в металлургии, — рассказала Ирина Титова.

На летних каникулах в центре карьеры НЛМК планируют организовать смены для школьников.  В интересной форме здесь будут давать профессиональные знания, проводить квизы, играть в настольные игры. А еще проведут профориентационный онлайн-тест, чтобы каждый мог уже в школе задуматься о своей будущей профессии.
экология
Центре карьеры НЛМК
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