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Здоровье
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сегодня, 13:25
За неделю ОРВИ заболели 3819 человек
У шестерых выявили коронавирус, у 36 человек — грипп.
Количество заболевших с 21 по 27 апреля осталось на уровне предыдущей недели и ниже уровня эпидпорога на 27,87%. Основная доля заболевших зарегистрирована в Липецке — на областной центр приходится 38,8% всех случаев ОРВИ.
По данным Управления Роспотребнадзора по Липецкой области, сейчас циркулируют вирусы гриппа А (H1N1), гриппа В, негриппозные респираторные вирусы.
Коронавирусом за неделю заболели шесть человек, что на 50% ниже уровня предыдущей недели.
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