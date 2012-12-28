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сегодня, 13:25

За неделю ОРВИ заболели 3819 человек

У шестерых выявили коронавирус, у 36 человек — грипп.

На минувшей неделе в Липецкой области зарегистрировано 3819 случаев ОРВИ, в том числе 36 случаев гриппа.

Количество заболевших с 21 по 27 апреля осталось на уровне предыдущей недели и ниже уровня эпидпорога на 27,87%. Основная доля заболевших зарегистрирована в Липецке — на областной центр приходится 38,8% всех случаев ОРВИ.

По данным Управления Роспотребнадзора по Липецкой области, сейчас циркулируют вирусы гриппа А (H1N1), гриппа В, негриппозные респираторные вирусы.

Коронавирусом за неделю заболели шесть человек, что на 50% ниже уровня предыдущей недели.
грипп
ОРВИ
коронавирус
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