В Липецком округе 49-летняя и 23-летняя женщины продали квартиру и перевели 2,5 миллиона рублей мошенникам

А 66-летний липчанин отправил на «безопасный счёт» через банкомат 1,2 миллиона рублей.

В Липецком округе в полицию с заявлением о мошенничестве обратились 49-летняя и 23-летняя женщины.— С 17 по 25 апреля женщин обманули под предлогом отмены несанкционированного оформления кредитов. В результате они перевели мошенникам через банкомат 2,5 миллиона рублей — это были средства, полученные от продажи квартиры и взятые в кредит, — рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.В Липецке 66-летний мужчина с 23 по 26 апреля общался с сотрудниками «энергосбытовой компании», «Роскомнадзора» и «следователем Следственного комитета». Они напугали мужчину несанкционированным списанием средств и он перевёл на «безопасный счёт» через банкомат 1,2 миллиона рублей.25 апреля в Липецке в полицию обратился 64-летний мужчина, который 24 апреля пытался заработать на инвестициях и у него похитили 100 000 рублей.20-летний липчанин с 17 по 18 апреля общался с неизвестным в мессенджере, который убедил его в необходимости декларирования наличных. Парень поверил и перевёл на указанный ему «безопасный счёт» 30 000 рублей.В Грязях у 21-летней девушки с 4 по 16 апреля мошенники сначала завладели паролем от «Госуслуг», а потом под предлогом пресечения списания средств с банковского счёта убедили перевести им 500 000 рублей. Причём полмиллиона девушка взяла в кредит и перевела мошенникам через терминал в Липецке.В Данкове 25 апреля в полицию обратилась 38-летняя женщина, которая 10-11 апреля через бизнес-аккаунт в мессенджере хотела купить стройматериалы для возведения теплицы. Продавцу она перевела 215 000 рублей, а тот оказался мошенником.В Ельце 57-летняя женщина с 22 по 24 апреля перевела на «безопасный счёт» через банкомат 265 000 рублей.В Чаплыгине 56-летний мужчина ещё с 8 по 9 апреля общался в мессенджере с неизвестным и под предлогом обеспечения сохранности денег перевёл на «безопасный счёт 900 000 рублей. Только сейчас чаплыгинец понял, что его обманули, и пришёл в полицию.А 25-летняя липчанка 26 апреля поговорила с сотрудником «социальной службы», и чтобы пресечь незаконное кредитование от её имени третьими лицами, перевела через приложение мошенникам 138 000 рублей.А у 57-летней липчанки 27 апреля попросили в долг со взломанного аккаунта и она перевела мошенникам 14 000 рублей.