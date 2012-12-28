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сегодня, 12:02
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В Липецком округе 49-летняя и 23-летняя женщины продали квартиру и перевели 2,5 миллиона рублей мошенникам

А 66-летний липчанин отправил на «безопасный счёт» через банкомат 1,2 миллиона рублей.

В Липецком округе в полицию с заявлением о мошенничестве обратились 49-летняя и 23-летняя женщины.

— С 17 по 25 апреля женщин обманули под предлогом отмены несанкционированного оформления кредитов. В результате они перевели мошенникам через банкомат 2,5 миллиона рублей — это были средства, полученные от продажи квартиры и взятые в кредит, — рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.

В Липецке 66-летний мужчина с 23 по 26 апреля общался с сотрудниками «энергосбытовой компании», «Роскомнадзора» и «следователем Следственного комитета». Они напугали мужчину несанкционированным списанием средств и он перевёл на «безопасный счёт» через банкомат 1,2 миллиона рублей.

25 апреля в Липецке в полицию обратился 64-летний мужчина, который 24 апреля пытался заработать на инвестициях и у него похитили 100 000 рублей.

20-летний липчанин с 17 по 18 апреля общался с неизвестным в мессенджере, который убедил его в необходимости декларирования наличных. Парень поверил и перевёл на указанный ему «безопасный счёт» 30 000 рублей.

В Грязях у 21-летней девушки с 4 по 16 апреля мошенники сначала завладели паролем от «Госуслуг», а потом под предлогом пресечения списания средств с банковского счёта убедили перевести им 500 000 рублей. Причём полмиллиона девушка взяла в кредит и перевела мошенникам через терминал в Липецке.

В Данкове 25 апреля в полицию обратилась 38-летняя женщина, которая 10-11 апреля через бизнес-аккаунт в мессенджере хотела купить стройматериалы для возведения теплицы. Продавцу она перевела 215 000 рублей, а тот оказался мошенником.

В Ельце 57-летняя женщина с 22 по 24 апреля перевела на «безопасный счёт» через банкомат 265 000 рублей.

В Чаплыгине 56-летний мужчина ещё с 8 по 9 апреля общался в мессенджере с неизвестным и под предлогом обеспечения сохранности денег перевёл на «безопасный счёт 900 000 рублей. Только сейчас чаплыгинец понял, что его обманули, и пришёл в полицию.

А 25-летняя липчанка 26 апреля поговорила с сотрудником «социальной службы», и чтобы пресечь незаконное кредитование от её имени третьими лицами, перевела через приложение мошенникам 138 000 рублей.

А у 57-летней липчанки 27 апреля попросили в долг со взломанного аккаунта и она перевела мошенникам 14 000 рублей.
мошенничество
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Комментарии (11)

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Как гость
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Сначала новые
Психиатр
36 минут назад
Чтобы отменить взятие несанкционированного кредита вам нужно взять кредит... Это как? Где логика? Хорошо что им не сказали: чтобы не сесть в тюрьму, вам нужно что-то сделать не законное, за что могут посадить... Бред. Где у людей голова?
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Кстати говоря
25 минут назад
Это ваша недоработка и ваших коллег. Плохо и мало лечите
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Колька
43 минуты назад
Попались бы они на мою маму.
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липчанин
47 минут назад
Еще не так давно ,за 5 млн можно было бы купить добротный 3-х этажный коттедж на Матырском , с центральным отоплением , а сейчас за эти деньги купишь только китайский автомобиль ! Цены резко подскочили вверх , накопления на "черный день" стремительно обесцениваются Люди понимают все это и бояться потерять свои сбережения , от страха у них отключается мозг ,они не собраны , разум их рассеянный ,они не понимают что творят, так как эмоции управляют ими и поэтому они верят всем подряд , в надежде сохранить свои деньги !
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Ехидный
29 минут назад
Зачем центральное отопление в коттедже , тем более в три этажа ? Этож сколько денег уйдет на одно отопление ... Жуть !)))
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Эх
55 минут назад
Страх потерь и желанье халявы переклинили людям мозги....
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Завтрак
58 минут назад
Сегодня завтракал и слушал как в передаче "доброе утро" поднимался вопрос создания в системе МВД специальной службы по противодействию подобного рода преступлениям. Понял что не шатко не валко идут дела в этом направлении - сплошные сложности.
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Гостья
сегодня, 12:19
А я никому не верю, потому как сестра с детства врала, а потом и её доченька. Эта маму перещеголяла. Настолько привыкла к этому, что всё и всегда подвергаю сомнению. Какое-то время меня терроризировали этими звонками. Наглый, давящий тон, звонили один за другим, настойчиво, разные голоса, разные схемы развода. Кто-то по имени называл, кто-то с чужим отчеством, кто-то со всеми правильными данными. Видимо, разные базы. Потом вообще перестала на них реагировать, сразу отключаюсь. Сейчас не звонят совсем, полгода, наверное.
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Китаец
сегодня, 12:18
А шо можно через банкомат сразу перевести такую сумму снять вроде нельзя что то тут не то
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Гостья
сегодня, 12:08
Какое-то массовое поглупление населения. Ладно, пенсионерки, они * строе воспитаны, всем верить привыкли, а эти то что?
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Патриот
сегодня, 12:32
Телевизор здорово оглупляет
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