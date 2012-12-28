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Происшествия
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39 минут назад
Полицейским пришлось стрелять по автомобилю нарушителя
28-летний водитель сел за руль машины без номеров и побоялся остановится на требование автоинспекторов.
19 апреля в селе Братовщина Долгоруковского района автоинспекторы заметили автомобиль «Лада» без номеров. Водитель по требованию сотрудников полиции не остановился и попытался скрыться.
Во время последовавшей погони, когда водитель грубо нарушал правила дорожного движения, полицейские применили табельное оружие. Затем они заблокировали «Ладу» и задержали ее 28-летнего водителя. Оказалось, его уже останавливали на этой незарегистрированной и незастрахованной машине и он хотел избежать ответственности за повторное нарушение.
— В отношении долгоруковца составлено шесть административных протоколов, по одной из которых суд арестовал его на 10 суток, — сообщили в областном управлении МВД.
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