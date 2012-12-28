Полицейским пришлось стрелять по автомобилю нарушителя

28-летний водитель сел за руль машины без номеров и побоялся остановится на требование автоинспекторов.



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О случае применения оружия для остановки автомобиля нарушителя сообщила сегодня пресс-служба областного управления МВД.19 апреля в селе Братовщина Долгоруковского района автоинспекторы заметили автомобиль «Лада» без номеров. Водитель по требованию сотрудников полиции не остановился и попытался скрыться.Во время последовавшей погони, когда водитель грубо нарушал правила дорожного движения, полицейские применили табельное оружие. Затем они заблокировали «Ладу» и задержали ее 28-летнего водителя. Оказалось, его уже останавливали на этой незарегистрированной и незастрахованной машине и он хотел избежать ответственности за повторное нарушение.— В отношении долгоруковца составлено шесть административных протоколов, по одной из которых суд арестовал его на 10 суток, — сообщили в областном управлении МВД.