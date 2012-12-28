Сегодня в Липецке: День эмоционального выгорания, новая электричка, на работу всё чаще берут сотрудников с судимостью
Сегодня в Липецке: День эмоционального выгорания, новая электричка, на работу всё чаще берут сотрудников с судимостью
Происшествия
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сегодня, 10:25
Семь человек пострадали в дорожных авариях за три дня
ДТП зарегистрированы в Липецке и Задонском районе, среди пострадавших ребенок и пожилая пара.
25 апреля в Липецке на улице Зои Космодемьянской 48-летний водитель мотоцикла не справился с управлением и врезался в стоящую «Ладу Весту». От удара мотоцикл опрокинулся и влетел в «Мазду». Мотоциклиста госпитализировали.
В тот же день в Липецке на улице Меркулова 62-летняя женщина за рулем «Лады Гранты» на нерегулируемом пешеходном переходе сбила 44-летнего мужчину. Он попал в больницу.
26 апреля в Задонске на улице 25 лет Октября утром столкнулись «Рено» под управлением 75-летнего водителя и грузовик «КамАЗ» с 39-летним мужчиной за рулем. В аварии пострадали водитель и 72-летняя пассажирка «Рено» — их госпитализировали.
Тогда же в Задонском районе на дороге Задонск – Алексеевка столкнулись «Лада Приора» под управлением 30-летнего водителя и «Лада Нива» с 50-летним мужчиной за рулем. В аварии пострадала 5-летняя девочка – пассажирка «Нивы». С травмами ее доставили в больницу и после оказания помощи отпустили домой.
27 апреля в Задонском районе на трассе «Дон» 25-летний водитель «Тойоты» не справился с управлением и въехал в дорожное ограждение. Водитель получил травмы, и после оказания помощи был отпущен.
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