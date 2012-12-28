Семь человек пострадали в дорожных авариях за три дня

ДТП зарегистрированы в Липецке и Задонском районе, среди пострадавших ребенок и пожилая пара.



За трое суток на дорогах региона зарегистрировано шесть дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали семь человек.25 апреля в Липецке на улице Зои Космодемьянской 48-летний водитель мотоцикла не справился с управлением и врезался в стоящую «Ладу Весту». От удара мотоцикл опрокинулся и влетел в «Мазду». Мотоциклиста госпитализировали.В тот же день в Липецке на улице Меркулова 62-летняя женщина за рулем «Лады Гранты» на нерегулируемом пешеходном переходе сбила 44-летнего мужчину. Он попал в больницу.26 апреля в Задонске на улице 25 лет Октября утром столкнулись «Рено» под управлением 75-летнего водителя и грузовик «КамАЗ» с 39-летним мужчиной за рулем. В аварии пострадали водитель и 72-летняя пассажирка «Рено» — их госпитализировали.Тогда же в Задонском районе на дороге Задонск – Алексеевка столкнулись «Лада Приора» под управлением 30-летнего водителя и «Лада Нива» с 50-летним мужчиной за рулем. В аварии пострадала 5-летняя девочка – пассажирка «Нивы». С травмами ее доставили в больницу и после оказания помощи отпустили домой.27 апреля в Задонском районе на трассе «Дон» 25-летний водитель «Тойоты» не справился с управлением и въехал в дорожное ограждение. Водитель получил травмы, и после оказания помощи был отпущен.