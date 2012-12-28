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24 минуты назад

Четыре протокола за езду по встречке составили инспекторы на водителя с улицы Катукова

Лихачом оказался житель Московской области.  Инспекторы обнаружили у него признаки опьянения. Автомобиль был отправлен на штрафстоянку.

Госавтоинспекция УМВД России по Липецкой области поделилась подробностями происшествия с ездой по встречной полосе на улице Катукова 26 апреля.  

В официальном сообщении сказано, что в тот вечер один из экипажей ДПС нес службу неподалеку на улице Московской. К полицейским подъехал водитель и сообщил о странном водителе.

«Автоинспекторы задержали нарушителя. Им оказался 39-летний житель Московской области, у которого были явные признаки опьянения. От прохождения освидетельствования он отказался. Автомобиль отправили на штрафстоянку, а на самого мужчину составили протокол об административной правонарушении по части 1 статьи 12.26 КоАП РФ. Ему грозит лишение прав и штраф в размере 45 тысяч рублей», — сообщили в полиции

Но на этом всё не закончилось. За движение по встречной полосе на водителя составлены четыре административных материала по части 4 статьи 12.15 КоАП РФ. Это нарушение влечет наложение административного штрафа в размере 7500 рублей или лишение права управления транспортом на срок от четырех месяцев до полугода.
нарушение ПДД
правила дорожного движения
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