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Если прямо сейчас посмотреть на железнодорожный вокзал, покажется, что из Липецка началось массовое бегство
Общество
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17 минут назад
Если прямо сейчас посмотреть на железнодорожный вокзал, покажется, что из Липецка началось массовое бегство
Десятки людей с детыми, чемоданами выстроились в очередь в надежде уехать.
Некоторые – с детьми, почти все – с чемоданами и сумками. Пассажиры жалуются, что стоять под дождём не меньше получаса.
Такие инциденты уже случались на вокзале и раньше, например – в дни новогодних каникул. Причиной были обычно проснувшаяся бдительность службы безопасности вокзала и черепашья скорость работы. Багаж начинают проверять на интерскопе, на каждый чемодан тратят немало времени. В итоге – пробка.
Всегда найдутся те, кто похвалят «секьюрити» за бдительность. Но фокус в том, что в прошлые разы сотрудники, поняв, что не успевают досмотреть каждого до отхода поезда, просто открывали дополнительные двери и в последний момент запускали всех в здание, а затем – на перрон без досмотра. В итоге и сервис не сервис, и безопасность не безопасность.
Про удобство людей вообще не пишем – когда и кого оно интересовало?
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